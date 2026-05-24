Tin mừng cho MacBook Pro màn hình OLED

Báo cáo từ chuỗi cung ứng tiết lộ Samsung hiện đã đủ năng lực sản xuất hàng loạt các tấm nền phức tạp cho dòng MacBook Pro màn hình OLED và sẽ sớm bắt đầu giao hàng cho Apple.

Khó khăn trong khâu sản xuất màn hình OLED cho MacBook Pro đã được khắc phục. Ảnh: AppleInsider.

Dòng MacBook Pro với màn hình OLED vốn đã được đồn đại từ lâu nhưng bị cho là sẽ lùi lịch ra mắt từ cuối năm 2026 sang đầu năm 2027. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu và khó khăn trong khâu sản xuất hàng loạt loại màn hình này.

Theo chuyên trang The Elec, những vấn đề cụ thể bắt nguồn từ sự phức tạp trong việc chế tạo một tấm nền OLED kích thước lớn (14 inch hoặc 16 inch). Dù vậy, những rào cản này được cho là đã được khắc phục hoàn toàn, đến mức Samsung Display đang ghi nhận tỷ lệ thành phẩm lên tới trên 90%.

Một số công đoạn riêng lẻ trong cấu trúc màn hình thậm chí còn chạm mốc 95%. Thậm chí, ngay cả con số 90% cũng đã là mức tỷ lệ được ngành công nghiệp này chấp nhận là đủ điều kiện để tiến hành sản xuất hàng loạt.

"Ở giai đoạn hiện tại khi việc đưa kính vào sản xuất mới chỉ vừa bắt đầu, sẽ mất ít nhất một tháng để đẩy mạnh quá trình sản xuất hàng loạt cho khách hàng. Sau đó, cần thêm ít nhất một tháng nữa để tiến hành giao hàng", nguồn tin nội bộ tiết lộ.

Samsung Display hiện được kỳ vọng sẽ bắt đầu giao các tấm nền OLED thế hệ 8.6 từ tháng 6 tới. Theo các báo cáo, hãng sẽ sản xuất tổng cộng khoảng 2 triệu tấm nền này trong suốt năm 2026.

Bên cạnh sự phức tạp, khó khăn trong việc sản xuất hàng loạt màn hình OLED cho MacBook Pro so với iPhone một phần nằm ở rào cản về kích thước. Thêm vào đó, những loại màn hình máy tính này thông thường sẽ phải hoạt động với thời gian dài hơn mỗi ngày so với điện thoại di động.

Hơn thế nữa, Apple còn yêu cầu các nhà cung cấp của mình phải sử dụng công nghệ gọi là OLED hai lớp. Điều này đồng nghĩa với việc xếp chồng hai tấm nền OLED lên nhau, mang lại chất lượng hiển thị vượt trội cùng tuổi thọ tổng thể kéo dài hơn đáng kể.

Tuy nhiên, về bản chất, cấu trúc OLED hai lớp tốn kém hơn nhiều so với loại một lớp thông thường và quy trình sản xuất cũng phức tạp hơn gấp bội. Do đó, Samsung Display từng được cho là đã từ chối sản xuất loại màn hình này vào đầu thập niên 2020, bởi ở thời điểm đó, chỉ có duy nhất Apple là bên đưa ra yêu cầu khắt khe về công nghệ xếp chồng.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2022, Samsung được cho là đã cân nhắc lại và bắt tay vào phát triển công nghệ này. Công nghệ màn hình tiên tiến này sau đó đã có màn "chào sân" đầu tiên trên dòng iPad Pro M4 của Apple, được chính thức ra mắt vào tháng 5/2024.