Tin vui cho người dùng MacBook

Giao diện Liquid Glass của macOS 27 dự kiến được tinh chỉnh, khắc phục một số điểm chưa hoàn thiện trên phiên bản hiện tại.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple sẽ tinh chỉnh Liquid Glass trên phiên bản macOS tiếp theo. Bản cập nhật dự kiến khắc phục một số điểm chưa hoàn thiện trong giao diện macOS 26.

Dù ra mắt cùng iOS 26, Gurman cho biết Liquid Glass trên macOS 26 không được tối ưu tốt cho màn hình lớn, giao diện điều khiển chuột và bàn phím. Ví dụ như iPhone, một số iPad hay Apple Watch sử dụng màn hình OLED sắc nét hơn. Ngược lại, hầu hết máy tính Mac vẫn dựa trên thiết kế truyền thống.

"Kiểu dáng hiện tại của MacBook Air ra mắt từ năm 2022, trong khi thiết kế mới nhất trên MacBook Pro hay iMac đã có từ 2021. Máy Mac vẫn sử dụng màn hình LCD, việc hiển thị các hiệu ứng trong suốt, đổ bóng và kính không hiệu quả như OLED", Gurman nhấn mạnh.

Trên macOS hiện nay, một số hiệu ứng trong suốt, đổ bóng gây khó đọc với danh sách menu và các khu vực nhiều văn bản. Trong một số ứng dụng, giao diện mới dễ gây nhầm lẫn, làm giảm độ rõ nét của hình ảnh, chữ cái.

Theo cây viết từ Bloomberg, phần mềm của Apple dường như "đi trước" phần cứng. Các sản phẩm sắp ra mắt, bao gồm MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng, có thể giúp giao diện đẹp hơn.

Trước mắt, Apple vẫn cần tinh chỉnh Liquid Glass cho những thiết bị cũ. Dựa trên tin đồn, hãng sẽ tập trung điều chỉnh hiệu ứng trong suốt và bóng đổ.

"Trên thực tế, những thay đổi trên macOS giúp Liquid Glass tiến gần ý tưởng ban đầu của Apple. Tôi được biết rằng năm ngoái, giao diện này không hẳn thất bại mà đến từ quá trình triển khai chưa hoàn thiện từ đội ngũ kỹ sư phần mềm", Gurman nhấn mạnh.

Điều đó đồng nghĩa Liquid Glass sẽ không biến mất. Tuy nhiên nếu gặp vấn đề với giao diện macOS 26, phiên bản tiếp theo có thể mang đến những thay đổi khiến người dùng hài lòng hơn.

Đây cũng không phải lần đầu Apple tinh chỉnh giao diện phần mềm theo từng năm. Sau khi ra mắt iOS 7 với giao diện phẳng vào 2013, hãng cũng dành cả năm để tinh chỉnh giao diện iOS 8. Tương tự iOS 26 năm ngoái, iOS 7 cũng bổ sung hiệu ứng kính, trong suốt và đổ bóng.

Ngoài tinh chỉnh giao diện, Apple sẽ tập trung sửa lỗi, cải thiện thời lượng pin và hiệu năng trên macOS 27. Cải tiến tiếp theo xoay quanh Siri với chức năng chatbot, trở thành trợ lý AI chủ động hơn. Công ty dự kiến hợp nhất Siri với chế độ tìm kiếm (Spotlight) trên phần mềm mới.

Nếu không có gì thay đổi, Apple sẽ công bố macOS 27 cùng loạt phần mềm mới tại hội nghị WWDC 2026 diễn ra ngày 8/6.