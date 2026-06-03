Hãng di động vi phạm quy định quảng cáo và điều kiện không được phép trong quy định chung, tổng hình phạt hành chính 290 triệu đồng.

Xiaomi Việt Nam bị Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xử phạt. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo ngày 2/6, Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết đã xử phạt 2 công ty vì vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Trong đó, Xiaomi Việt Nam bị phạt 290 triệu đồng với 3 vi phạm.

Theo Quyết định xử phạt ban hành ngày 7/5, doanh nghiệp không tuân thủ đầy đủ quy định gồm: không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của họ để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động thương mại khác.

Công ty cũng không thông báo trước hoặc không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua hoặc sử dụng sản phẩm.

Ngoài ra, Xiaomi Việt Nam còn bị xử phạt do đưa ra điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Hiện nhà sản xuất di động này chưa có phản hồi chính thức về vụ việc.

Trong cùng thông báo, Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết đã xử phạt Công ty Cổ phần Y&B, là đơn vị phân phối độc quyền đối với các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam, với số tiền 50 triệu đồng. Doanh nghiệp vi phạm hành vi tương tự Xiaomi Việt Nam, không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Hồi giữa tháng 4, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cũng bị Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xử phạt 435 triệu đồng về các hành vi vi phạm: Quy định điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định; Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép Công ty sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác; Không thực hiện việc công khai điều kiện giao dịch chung theo quy định; Không cung cấp cho người tiêu dùng hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục theo quy định.

Công ty Xiaomi Việt Nam đăng ký kinh doanh từ năm 2019, địa chỉ tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực bán buôn tổng hợp mặt hàng điện thoại thông minh, điện tử, gia dụng…