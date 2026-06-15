Chú ý cổng này nếu không muốn làm hỏng TV

Khi thiếu cổng kết nối, một số người thắc mắc có thể cắm máy chơi game hay phụ kiện vào cổng USB, HDMI mang chữ "Service" trên TV hay không.

Một chiếc TV có cổng dịch vụ dưới dạng HDMI. Ảnh: MakeUseOf.

Mặt sau TV thường chứa các cổng kết nối như HDMI, USB hay Ethernet. Trong một số trường hợp, có cổng được gắn nhãn "Service" hay "Diagnosis", khiến nhiều người thắc mắc về tính năng và cách sử dụng.

Đúng như tên gọi, các cổng trên được dùng khi kỹ thuật viên cần bảo trì, sửa chữa hoặc cài đặt TV. Nhờ kết nối thiết bị chẩn đoán qua cổng dịch vụ, kỹ thuật viên có thể phát hiện sự cố liên quan đến linh kiện sản phẩm. Theo BGR, cổng dịch vụ cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm, hoặc khôi phục hệ thống nếu TV không thể cập nhật theo cách thông thường. Một số tùy chọn nâng cao chỉ xuất hiện khi dùng cổng dịch vụ như cấu hình màu sắc, âm thanh...

Tùy thương hiệu và model, cổng dịch vụ có hình dạng và kích thước khác nhau. Một số loại trông giống cổng USB, HDMI, serial (RS-232), thậm chí cổng âm thanh 3,5 mm.

Cổng dịch vụ chỉ là phương tiện giao tiếp giữa thiết bị chẩn đoán và TV. Do các lệnh truyền tải không cần băng thông lớn, yếu tố hình dạng hầu như không quan trọng.

Không phải TV nào cũng có cổng dịch vụ chuyên dụng, vị trí cổng sẽ khác nhau tùy mẫu mã. Nếu TV không có cổng mang nhãn "Service", nhiều khả năng đó là model mới, cổng USB tiêu chuẩn sẽ đóng vai trò dịch vụ khi đưa thiết bị vào chế độ tương ứng. Trên một số mẫu cũ hơn, cổng dịch vụ được ẩn dưới lớp bảo vệ và cần tháo ra.

Người dùng có thể xác định vị trí cổng dịch vụ trên TV bằng cách tìm nhãn mang chữ "Service", "Diagnosis" hoặc tương tự. Cổng kết nối thường nằm kế bên hoặc dưới lớp nhãn.

Trong trường hợp không thấy nhãn "Service", nhiều khả năng nhà sản xuất đã ẩn cổng hoặc gắn tên khác, ví dụ như "EX-LINK" trên TV Samsung. Người dùng cũng có thể tham khảo sách hướng dẫn hoặc website từ nhà sản xuất để tìm thêm thông tin.

Về khả năng sử dụng cổng dịch vụ, hầu hết TV hiện nay đã trang bị đủ cổng để đáp ứng phần lớn nhu cầu. Tuy nhiên khi cần kết nối nhiều phụ kiện, TV sẽ không đủ cổng. Một số người phân vân liệu có thể dùng cổng dịch vụ mang hình dạng USB hay HDMI để kết nối hay không.

Theo BGR, câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào model, thương hiệu và thời điểm sản xuất TV. Trong một số trường hợp, cổng dịch vụ sẽ hoạt động bình thường khi cắm thiết bị ngoại vi. Ngược lại, chúng có thể khiến TV bị treo, thậm chí hư hỏng dù khá hiếm.

Để tránh rủi ro, không nên cắm thiết bị vào cổng HDMI, USB hay serial có nhãn Service. Nếu không tìm thấy các nhãn trên, người dùng hoàn toàn yên tâm bởi những cổng có sẵn đều hoạt động bình thường, và chỉ chuyển sang chế độ dịch vụ khi được yêu cầu.