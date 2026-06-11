Vì sao tai nghe càng dùng, tiếng càng nhỏ?

Nhiều người cho rằng pin chai hoặc màng loa xuống cấp là nguyên nhân khiến tai nghe mất dần âm lượng. Thực tế, câu trả lời có thể đơn giản hơn nhiều.

Âm lượng giảm dần là một trong những vấn đề phổ biến nhất trên các mẫu tai nghe sau nhiều năm sử dụng. Ảnh: New York Times.

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của tai nghe cũ là âm lượng giảm dần theo thời gian. Thiết bị vẫn kết nối bình thường, pin vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhưng âm thanh không còn lớn và rõ như trước. Không ít người cho rằng đây là hệ quả tất yếu của tuổi thọ phần cứng. Sau vài năm hoạt động, màng loa có thể xuống cấp, linh kiện điện tử bị hao mòn hoặc pin không còn cung cấp đủ năng lượng như lúc mới xuất xưởng.

Tuy nhiên, theo phân tích từ BGR, nguyên nhân khiến tai nghe nhỏ tiếng không phải lúc nào cũng đến từ lỗi phần cứng. Trong nhiều trường hợp, thiết bị vẫn hoạt động bình thường nhưng âm thanh bị suy giảm bởi một yếu tố khác nằm ngay trên đường truyền âm thanh.

Các mẫu tai nghe không dây hiện đại ngày càng được thiết kế nhỏ gọn hơn. Để bảo vệ linh kiện bên trong, nhà sản xuất thường đặt một lớp lưới siêu nhỏ phía trước màng loa nhằm ngăn bụi bẩn và hơi ẩm xâm nhập vào thiết bị.

Vấn đề nằm ở chỗ lớp lưới này cũng là nơi dễ tích tụ các tạp chất nhất trong quá trình sử dụng. Khi các khe lưới dần bị che phủ, âm thanh phát ra từ màng loa sẽ bị cản trở trước khi đến tai người dùng, tạo cảm giác tai nghe ngày càng nhỏ tiếng dù bản thân loa không hề hỏng.

Đây là hiện tượng được ghi nhận khá phổ biến trên nhiều dòng tai nghe nhét tai, đặc biệt là các sản phẩm true wireless. Trên các diễn đàn công nghệ, không ít người dùng cho biết âm lượng thiết bị đã cải thiện đáng kể chỉ sau khi vệ sinh phần lưới loa.

Điều đáng chú ý là thủ phạm phổ biến nhất trong những trường hợp này lại là ráy tai.

Theo BGR, ráy tai, dầu trên da, mồ hôi, bụi bẩn và xơ vải có thể tích tụ dần trên lưới loa sau hàng trăm giờ sử dụng. Trong số đó, ráy tai là nguyên nhân thường gặp nhất đối với các mẫu tai nghe nhét tai do thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ống tai trong thời gian dài.

Đó cũng là lý do nhiều hãng công nghệ hiện đã xây dựng hướng dẫn vệ sinh riêng cho tai nghe. Apple khuyến nghị người dùng làm sạch AirPods định kỳ bằng bàn chải mềm kết hợp nước micellar. JBL hướng dẫn xử lý ráy tai bám trên lưới loa bằng nước ấm pha xà phòng, trong khi Sony khuyến nghị sử dụng tăm bông để làm sạch các bộ phận thu âm và lưới bảo vệ.

Theo các khuyến nghị được BGR dẫn lại, việc vệ sinh tai nghe hàng tuần và làm sạch kỹ hơn mỗi tháng một lần có thể giúp duy trì chất lượng âm thanh ổn định trong thời gian dài.