Cách tìm AirPods thất lạc

Ứng dụng Find My cho phép nhanh chóng tìm vị trí tai nghe hoặc hộp sạc, trong trường hợp làm thất lạc AirPods.

Tai nghe AirPods 4. Ảnh: Engadget.

Tương tự các loại tai nghe không dây khác, AirPods có kích thước nhỏ nên dễ thất lạc, chi phí thay thế tốn kém nếu làm mất.

Để hỗ trợ tìm kiếm tai nghe, Apple tích hợp nhiều tính năng trong ứng dụng Tìm (Find My) trên iPhone, iPad và Mac. Người dùng có thể xem vị trí, phát âm thanh, thậm chí định vị chính xác hộp sạc trên một số model.

Sau khi kết nối AirPods với thiết bị Apple và đăng nhập Apple Account, thiết bị sẽ tự động xuất hiện trong ứng dụng Tìm. Người dùng chỉ cần bật Bluetooth để duy trì kết nối.

Nếu chưa kích hoạt Find My, người dùng cần thiết lập bằng cách vào Cài đặt > Tài khoản Apple (avatar trên cùng) > Tìm > Tìm iPhone > Bật chế độ Tìm iPhone.

Lúc này, AirPods sẽ xuất hiện trong ứng dụng Tìm. Khi tai nghe bị thất lạc, chỉ cần vào ứng dụng, chuyển sang phần Thiết bị, chọn AirPods cần tìm. Apple cũng hỗ trợ định vị trên máy tính thông qua website icloud.com/find.

Nếu nằm trong phạm vi Bluetooth hoặc mới kết nối gần đây, vị trí của AirPods sẽ xuất hiện trên bản đồ và cập nhật theo thời gian thực. Nếu nằm quá xa, ứng dụng sẽ hiển thị vị trí cuối cùng.

Trong trường hợp AirPods ở gần nhưng chưa tìm thấy, người dùng có thể phát âm thanh hộp sạc hoặc từng tai nghe (nếu tai nghe không nằm trong hộp).

Sau khi chọn thiết bị, nhấn Phát âm thanh và lắng nghe tiếng bíp. Cách này đặc biệt hữu ích để tìm tai nghe rơi trong chăn mền, túi xách hoặc kẹt trong ghế sofa.

Theo CNET, âm thanh sẽ to dần trong 2 phút. Nếu nghe âm thanh nhưng chưa tìm thấy tai nghe trước khi âm thanh ngừng phát, nhấn lại nút Phát âm thanh. Khi tìm thấy tai nghe hoặc hộp sạc, chọn Dừng.

Thao tác tìm vị trí đánh rơi AirPods.

Người dùng cần đảm bảo AirPods có đủ pin để phát âm thanh. Riêng tính năng phát âm thanh từ hộp sạc chỉ hỗ trợ AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 và AirPods 4 (ANC).

Theo Engadget, một số model như AirPods Pro 2 và AirPods Pro 3 hỗ trợ tìm kiếm chính xác (Precision Finding). Tận dụng chip U1 trên iPhone, ứng dụng hỗ trợ cung cấp khoảng cách, hướng và phản hồi rung khi đến gần hộp sạc hoặc tai nghe.

Nhìn chung, việc tìm AirPods khá dễ nếu tai nghe nằm ngoài hộp sạc, còn pin và trong phạm vi kết nối với iPhone. Nếu thất lạc quá xa, thiết bị vẫn cung cấp vị trí cuối cùng được kết nối, dù quá trình tìm kiếm có thể khó khăn hơn.

Trừ các dòng AirPods với hộp sạc tích hợp loa, việc tìm kiếm sẽ khó hơn nếu tai nghe nằm trong hộp sạc. Với trường hợp này, người dùng chỉ có thể dựa vào vị trí kết nối cuối cùng để tìm tai nghe.

Với AirPods Max, iPhone hỗ trợ định vị và phát âm thanh sau tối đa 18 tiếng nếu tai nghe nằm trong hộp sạc (Smart Case). Sau thời gian này, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ siêu tiết kiệm pin, tắt Bluetooth và Find My. Trong trường hợp nằm ngoài Smart Case, thời gian trên là 72 tiếng.