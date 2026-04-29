Apple Maps vừa tốt lên nhiều tại Việt Nam

9 tháng sau khi Việt Nam sáp nhập tỉnh thành, dữ liệu của ứng dụng bản đồ Apple Maps đã được cập nhật theo tiêu chuẩn mới.

Thông tin phường, xã trên Apple Maps đã được cập nhật.

Sáng 29/4, người dùng hệ sinh thái Táo khuyết tại Việt Nam phát hiện thông tin vị trí trên ứng dụng bản đồ mặc định đã được thay đổi theo địa giới hành chính mới. Trước đó, Apple Maps vẫn sử dụng cơ cấu địa chỉ gồm phố/xã, phường/huyện,quận/tỉnh,thành phố.

Hiện tại, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hầu hết địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam đã được cập nhật chuẩn xác theo cơ cấu 34 tỉnh, thành phố. Quá trình cập nhật vẫn đang được triển khai, có thể chưa hiển thị chuẩn xác ngay với toàn bộ người dùng và thiết bị.

Cụ thể, bản đồ Apple không còn hiện thông tin theo quận, huyện cũ. Maps của Táo khuyết bắt đầu ghi nhận phường, xã theo địa giới hành chính được áp dụng sau ngày 1/7/2025. Các địa danh không còn sau đợt sáp nhập cũng phần lớn được nền tảng ẩn đi trên giao diện người dùng.

Tuy nhiên, dữ liệu không bị xóa hoàn toàn. Một số cái tên vẫn còn xuất hiện trở lại ở ô tìm kiếm. Đồng thời khi thu phóng, một số khu vực cũ vẫn hiện lên. Ví dụ, một số thành phố trực thuộc tỉnh như TP. Dĩ An, TP. Thuận An, TP. Biên Hòa vẫn được Apple hiển thị. Tuy nhiên khi zoom vào, chúng được chuyển thành phường mới.

Apple cập nhật địa điểm theo chuẩn mới.

Về địa điểm, khi người dùng tìm kiếm địa chỉ 72 Nguyễn Cơ Thạch, kết quả trả về thông tin tại phường An Khánh, TP.HCM, đúng theo địa giới hành chính mới. Trước đó, địa chỉ này hiển thị trên Apple Maps thuộc phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM. Các tên tỉnh thành không còn sau sáp nhập như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Phú Yên, Nam Định… cũng không xuất hiện trên Apple Maps.

Mặt khác, Apple cũng xử lý tốt việc liên thông thông tin cũ và mới. Khi người dùng tìm kiếm một địa danh trước sáp nhập, hệ thống sẽ trả về những cái tên tương tự, kèm với tên địa điểm hiện thời. Tuy nhiên, Táo khuyết không có tùy chọn hiển thị song song địa danh trước và sau sáp nhập như một số dịch vụ bản đồ tại Việt Nam.

Ngay sau khi cập nhật, Apple Maps xử lý thông tin chính xác và ít lỗi hơn Google Maps. Hồi đầu tháng 3, ứng dụng bản đồ phổ biến nhất tại Việt Nam bắt đầu làm mới dữ liệu hành chính theo chuẩn mới. Tuy nhiên, thông tin địa giới, địa điểm tồn tại nhiều lỗi, lẫn lộn với dữ liệu cũ, gây phiền toái cho người dùng.

Apple tung ra cập nhật dữ liệu Maps tại Việt Nam mà không cần nâng cấp ứng dụng. Người dùng hệ sinh thái Táo khuyết có thể trực tiếp vào app trên di động, máy tính Mac để kiểm tra. Nếu có sai sót thông tin, hệ thống cung cấp tùy chọn phản hồi, yêu cầu chỉnh sửa. Địa chỉ trên CarPlay hay ứng dụng Find cũng được thay đổi tương tự.

So với Google Maps, Apple Maps không được người dùng Việt Nam ưa chuộng bằng. Giải pháp từ Táo khuyết vẫn thiếu nhiều dữ liệu địa phương, chỉ đường không tối ưu và thiếu cập nhật dữ liệu giao thông theo thời gian thực.