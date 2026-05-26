Khi nào cần thay miếng dán màn hình điện thoại?

Thay miếng dán vào thời điểm thích hợp có thể đảm bảo độ bền màn hình điện thoại, tránh vi khuẩn và hậu quả không mong muốn.

Miếng dán nứt vỡ là một trong những dấu hiệu cần sớm thay phụ kiện này. Ảnh: Shutterstock.

Miếng dán màn hình là một trong những phụ kiện quan trọng khi dùng smartphone. Dù vậy, sản phẩm không được thiết kế để dùng vĩnh viễn. Tác động từ môi trường và thói quen hàng ngày sẽ làm giảm khả năng bảo vệ của phụ kiện. Trong trường hợp đó, người dùng cần thay thế miếng dán để kịp thời bảo vệ màn hình điện thoại.

Theo BGR, bị nứt, trầy xước hoặc bong tróc là những dấu hiệu cần sớm thay miếng dán. Một số dấu hiệu khác gồm vết xước nhìn rõ, màn hình cảm ứng kém nhạy và hình ảnh hiển thị không rõ ràng.

Trong một số trường hợp, người dùng có thể thấy miếng dán dính vết bẩn, lớp sương không thể lau sạch, ố hoặc chuyển sang màu vàng do tác động từ ánh nắng mặt trời.

Cuối cùng, các cạnh bị bong tróc, xuất hiện nhiều bọt khí cũng cho thấy miếng dán cũ không còn phù hợp. Khi sản phẩm bị lỏng hoặc hở cạnh, bụi bẩn và cát có thể lọt vào trong, gây nguy cơ trầy xước màn hình điện thoại.

Lựa chọn miếng dán thay thế cũng rất quan trọng. Trên thị trường có nhiều loại miếng dán với thương hiệu, giá cả và đặc tính khác nhau, chẳng hạn như miếng dán nhựa, kính cường lực hoặc kết hợp cả 2.

Người dùng nên chọn loại miếng dán dựa trên thói quen, cách sử dụng điện thoại và kể cả túi tiền. Trong đó, kính cường lực thường đắt hơn nhưng độ bền cao, khả năng chống va đập và trầy xước tốt.

Một loại miếng dán phổ biến khác dùng chất liệu TPU (thermoplastic polyurethane). Loại này tương đối rẻ, độ bền tốt tuy không bằng kính cường lực. Một số mẫu có khả năng tự phục hồi vết xước dăm.

Cuối cùng, miếng dán PET (polyethylene terephthalate) có khả năng bảo vệ tổng thể thấp nhưng tiết kiệm chi phí nhất. So với 2 lựa chọn trên, miếng dán PET rất mỏng, gần như không thể nhìn thấy khi dán lên màn hình.

Miếng dán không quá khó thay, chi phí rẻ nhưng giúp đảm bảo độ bền màn hình. Ảnh: New York Times.

Nhìn chung, người dùng cần dựa trên mức độ bảo vệ và cảm giác mong muốn để chọn miếng dán phù hợp. Ví dụ, kính cường lực có khả năng bảo vệ cao nhất, dành cho ai thường xuyên làm rơi điện thoại. Chất liệu này cũng cho cảm giác gần giống mặt kính điện thoại.

Việc thay thế miếng dán thường xuyên còn liên quan đến vi khuẩn. Theo BGR, tần suất thay miếng dán trung bình nên rơi vào mỗi năm một lần, tùy vào độ ăn mòn của miếng dán.

Nhiều miếng dán có lớp kháng khuẩn, giúp ngừa vi khuẩn và chất bẩn tích tụ. Sau thời gian dài sử dụng, lớp phủ có thể bị mòn, khiến vi khuẩn dễ bám lên bề mặt.

Thay miếng dán với lớp kháng khuẩn có thể giúp làm mới bề mặt, cung cấp thêm khả năng bảo vệ khỏi vi trùng và chất bẩn. Dù vậy, người dùng vẫn cần lau chùi điện thoại thường xuyên bởi miếng dán sẽ không hiệu quả với tác nhân gây bệnh.

Ngoài kháng khuẩn, một số miếng dán còn có khả năng lọc ánh sáng xanh, phủ chống chói và chống nhìn trộm. Tất nhiên, những lớp phủ này có thể mòn theo thời gian. Với trường hợp này, thay thế miếng dán sẽ hiệu quả bởi chi phí không cao, quá trình thay nhanh chóng.