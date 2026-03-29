Trung Quốc trình làng 'sói robot' mới

Trung Quốc vừa công bố thế hệ robot sói chiến đấu mới với AI nâng cấp, trang bị tên lửa và súng phóng lựu. Nó hoạt động theo bầy trong kịch bản mô phỏng chiến tranh đô thị.

Trung Quốc vừa công bố đoạn phim lần đầu tiên cho thấy robot này hoạt động trong môi trường chiến đấu đô thị giả định. Thông tin được đài CCTV đưa đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ chiến trường tự động của quốc gia Đông Á.

Các robot này được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Tự động hóa Quân nhu Trung Quốc. So với thế hệ trước, cấu tạo vật lý được gia cố để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Ngoài ra, bộ não AI được nâng cấp đáng kể, cho phép nó đưa ra quyết định thông minh và tự chủ hơn. Khả năng phối hợp theo bầy cũng được cải thiện rõ rệt.

Về vũ khí, robot sói thế hệ mới có thể được trang bị tên lửa siêu nhỏ và súng phóng lựu, phục vụ áp chế hỏa lực trong kịch bản chiến đấu đô thị mật độ cao. Chúng di chuyển tới 15 km/h, tự tạo dữ liệu bản đồ, chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong bầy và phối hợp với drone để thực hiện tấn công chính xác.

Mỗi robot trong bầy đảm nhận vai trò chuyên biệt. Đơn vị trinh sát thu thập thông tin và truyền hình ảnh về trung tâm chỉ huy từ khoảng cách lên đến 2 km. Đơn vị tấn công sử dụng dữ liệu trinh sát để tiêu diệt mục tiêu. Đơn vị hậu cần mang khoảng 20 kg vật tư và đạn dược hỗ trợ tiền tuyến. Cấu trúc phân vai này cho phép thực hiện chiến thuật phối hợp tương tự quân nhân trên chiến tường thực tế.

Hệ thống điều khiển cũng được nâng cấp đáng kể. Người vận hành có thể điều khiển robot bằng lệnh thoại hoặc cử chỉ thông qua găng tay dữ liệu, cho phép phối hợp người-máy theo thời gian thực trên chiến trường.

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc chia sẻ với Global Times rằng hệ thống không người lái này có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm ở tiền tuyến, tăng cường nhận thức chiến trường theo thời gian thực và cải thiện cả tính linh hoạt tác chiến lẫn khả năng răn đe tâm lý trong chiến tranh đô thị. Ngoài sức mạnh hỏa lực, robot sói còn có tác dụng bào mòn tinh thần đối phương vì chúng không thể bị vô hiệu hóa bằng cách thông thường.

Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đang nghiên cứu công nghệ tương tự. Tại Mỹ, Boston Dynamics đã phát triển robot 4 chân Spot chủ yếu cho giám sát, kiểm tra và hậu cần. Quân đội Mỹ dù đã thử nghiệm nền tảng robot vũ trang nhưng vẫn áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn với hệ thống chiến đấu hoàn toàn tự động.

Robot sói lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Chu Hải tháng 11/2024, sau đó tham gia lễ duyệt binh tháng 9/2025. Thế hệ mới vừa công bố đánh dấu bước chuyển từ đơn vị đơn lẻ sang bầy phối hợp, một xu hướng được giới chuyên gia nhận định sẽ định hình lại tác chiến mặt đất trong tương lai gần.