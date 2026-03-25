Người Việt bán video rửa chén, lau nhà lấy 2.000 đồng

Các công ty trí tuệ nhân tạo săn lùng nguồn dữ liệu sạch để huấn luyện mô hình, robot. Những tổ chức này đã tìm đến thị trường Việt Nam.

Quảng cáo ghi hình làm việc nhà để nhận tiền.

Gần đây, một số người dùng mạng xã hội tại Việt Nam nhìn thấy quảng cáo ứng dụng di động lạ. Nhân vật trong video kêu gọi tải app, quay lại cảnh làm việc nhà để kiếm tiền. Phần quảng cáo mô tả chỉ cần ghi hình lúc rửa chén, giặt đồ… là có thể lấy thêm thu nhập. Theo giới thiệu, dữ liệu người dùng bán được sử dụng để huấn luyện AI.

Ứng dụng này hiện có sẵn trên Android, iOS và cho phép đăng ký dễ dàng. Tuy nhiên, công ty phía sau có tiêu chuẩn khắt khe về thao tác. Họ yêu cầu đối tác làm việc cùng phải đeo điện thoại trên đầu, đặt tay trong khu vực đã chỉ định khi thao tác. Đồng thời, theo đánh giá của các người từng tham gia, doanh nghiệp trả mức phí thấp cho mỗi phút video. Họ cũng thường xuyên từ chối đoạn phim gửi lên khi có rung lắc, mờ nhòe…

Ứng dụng ghi nhận nhiều dữ liệu, tuyên bố quyền với clip mà gửi lên.

Khi tham gia, người dùng trở thành đối tác của nền tảng. Chủ tài khoản phải chấp nhận danh sách điều khoản dài. Trong đó nêu rõ, dữ liệu thu nhận sẽ trở thành tài sản của công ty đứng sau. Đồng thời, họ có quyền bán nó cho đối tác. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro làm lộ lọt thông tin nhạy cảm.

Thực tế, việc trả tiền để thu thập các dữ liệu hình ảnh để huấn luyện AI, robot không mới. Tuy nhiên, chưa nhiều nền tảng nhắm đến nhân sự tại Việt Nam. Các công ty chế tạo robot cần hàng triệu giờ video góc nhìn thứ nhất để dạy "AI vật lý" cho thiết bị phần cứng.

Công việc nhà như rửa chén, quét nhà vốn là hoạt động cơ bản với con người. Nhưng nó lại phức tạp với robot vì đòi hỏi những cỗ máy phải học cách phối hợp lực tay, cảm nhận độ trơn trượt của bọt xà phòng, góc độ cầm nắm và cách xử lý khi đánh rơi đồ. Robot cần tính toán mức độ tác động, phương hướng lực và tương tác với vật thể trong môi trường thực tế.

Những mô hình chuyển văn bản thành video, như Sora của OpenAI hay Google Veo cần nguồn dữ liệu video khổng lồ, đa dạng và độc quyền. Chúng cần hiểu sâu về vật lý thế giới thực và tái tạo lại các chuyển động một cách tự nhiên.