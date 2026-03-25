Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Xiaomi lập kỷ lục

  • Thứ tư, 25/3/2026 08:00 (GMT+7)
Xiaomi ghi nhận doanh thu toàn năm đạt kỷ lục với mức tăng mạnh so với năm 2024, trong đó mảng xe điện và AI lần đầu có lợi nhuận dương.

Xe điện thông minh và AI đóng góp vào tăng trưởng kỷ lục của Xiaomi trong năm 2025. Ảnh: Bloomberg.

Xiaomi vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu toàn năm đạt 457,29 tỷ nhân dân tệ (68,6 tỷ USD), tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 39,17 tỷ nhân dân tệ (5,9 tỷ USD), tăng 44%. Cả 2 chỉ số đều lập kỷ lục mới.

Điểm nhấn lớn nhất của Xiaomi trong năm 2025 là mảng xe điện thông minh và AI lần đầu ghi nhận lợi nhuận kinh doanh dương, đạt 900 triệu nhân dân tệ (135 triệu USD). Doanh thu mảng này đạt 106,1 tỷ nhân dân tệ (15,9 tỷ USD), tăng 223,8% so với năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,5% lên 24,3%.

Riêng xe điện, Xiaomi ghi nhận doanh thu 103,3 tỷ nhân dân tệ (15,5 tỷ USD), tăng 221,8%. Giá bán trung bình tăng từ 234.500 tệ (35.175 USD) lên 251.200 tệ (37.680 USD) mỗi xe. Tổng số xe giao năm 2025 đạt 411.082 chiếc, đạt mức tăng 200,4%. Quý IV/2025, công ty giao tổng cộng 145.115 chiếc. Năm 2026, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đặt mục tiêu giao 550.000 xe.

Mảng điện thoại và AIoT ghi nhận doanh thu 351,2 tỷ nhân dân tệ (52,7 tỷ USD), tăng 5,4%. Lượng smartphone xuất xưởng đạt 165,2 triệu chiếc. Số thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT đạt 1,079 tỷ thiết bị tính đến cuối năm 2025, tăng 19,3%.

Dịch vụ Internet cũng mang về cho Xiaomi 37,4 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ USD), tăng 9,7%, với tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định ở mức 76,5%. Doanh thu quảng cáo đạt 28,5 tỷ nhân dân tệ (4,28 tỷ USD). Số người dùng hoạt động hàng tháng toàn cầu đạt 754,1 triệu người vào tháng 12/2025, tăng 7,4%.

Xiaomi cho biết hãng tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Chi phí R&D năm 2025 đạt 33,1 tỷ nhân dân tệ (4,97 tỷ USD), tăng 37,8% so với năm 2024. Tổng các khoản đầu tư R&D của công ty trong 5 năm qua đã vượt 105,5 tỷ nhân dân tệ (15,8 tỷ USD). Từ năm 2026, Xiaomi dự kiến chi hơn 200 tỷ nhân dân tệ (30 tỷ USD) cho R&D trong 5 năm tiếp theo.

Riêng trong quý IV/2025, doanh thu của Xiaomi đạt 116,9 tỷ nhân dân tệ (17,5 tỷ USD), tăng 7,3%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng điều chỉnh quý này giảm 23,7% xuống còn 6,35 tỷ nhân dân tệ (952 triệu USD).

Minh Hoàng

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý