Đây là CEO Apple tiếp theo?

Được nhiều nhân viên và đồng nghiệp đánh giá cao, John Ternus là ứng viên tiềm năng trở thành CEO Apple tiếp theo.

Những thay đổi trong nhóm nhân sự cấp cao đang là chủ đề được nhiều nhân viên Apple quan tâm. Tuy xảy ra đúng lúc công ty gặp nhiều biến động, điều này phản ánh quá trình chuyển giao hợp lý khi tập đoàn Apple sẽ bước sang tuổi 50 vào ngày 1/4.

Viết trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho rằng cổ phiếu Apple giúp các lãnh đạo cấp cao rất giàu có. Họ bắt đầu ưu tiên thời gian cho gia đình thay vì lên chiến lược ra mắt thế hệ iPhone tiếp theo.

Trả lời trước nhân viên, CEO Tim Cook tỏ thái độ trầm tư hiếm thấy. "Khi đến độ tuổi nhất định, một số người sẽ nghỉ hưu", Cook chia sẻ tuy không nói rõ đó là ai. Tất nhiên, bản thân ông dành "rất nhiều thời gian" để nghĩ về người kế nhiệm trong 5, 10 và 15 năm tới.

Ứng viên tiềm năng nhất

Tim Cook tiếp quản vị trí CEO Apple thay thế Steve Jobs từ năm 2011. Dù chưa có dấu hiệu về việc nhường ghế trong tương lai gần, Cook nêu rõ quan điểm muốn CEO tiếp theo đến từ nội bộ công ty, giúp ông dễ dàng cố vấn.

Theo Bloomberg, ứng viên hàng đầu cho vị trí CEO Apple là John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật Phần cứng. Ông giám sát việc phát triển các thiết bị, vốn mang về khoảng 80% doanh thu cho Apple.

Ở tuổi 50, Ternus cũng trẻ hơn nhiều lãnh đạo khác tại Apple. Điều đó có thể giúp ông duy trì vị trí cao nhất trong thời gian dài hơn.

Ternus dành khoảng nửa cuộc đời tại Apple. Ông bắt đầu sự nghiệp với công việc phát triển màn hình máy tính, giám sát thiết kế iPad đời đầu và tiếp quản bộ phận phát triển máy Mac. Từ khi đảm nhận vai trò kỹ thuật phần cứng cao nhất vào năm 2021, Ternus dẫn dắt chiến lược mở rộng và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Đầu tháng 3, Apple tổ chức sự kiện tại New York (Mỹ) để ra mắt MacBook Neo giá 600 USD . Ternus là người giới thiệu sản phẩm đầu tiên thay vì Cook. Hôm sau, ông xuất hiện trên chương trình Good Morning America để quảng bá thiết bị, vị trí vốn trước đây chỉ dành cho Cook.

Ternus ra mắt MacBook Neo vào ngày 4/3. Ảnh: Shutterstock.

Năm ngoái, Ternus nắm quyền kiểm soát đội ngũ phát triển robot, gồm thiết bị để bàn với màn hình xoay để gọi FaceTime. Sản phẩm dự kiến ra mắt sớm nhất năm sau. Ternus giám sát cả nhóm thiết kế phần cứng lẫn phần mềm, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của ông trong nội bộ công ty.

Các nhân viên và giám đốc từng làm việc với Ternus cho biết ông tạo dấu ấn lớn khi "quay xe" không còn đánh đổi chất lượng sản phẩm, trong bối cảnh công ty ưu tiên độ mỏng và kiểu dáng đẹp.

"Ông ấy là kỹ sư rất tỉ mỉ và sáng suốt trong điều hành", Tony Blevins, cựu Phó chủ tịch Mua sắm tại Apple, chia sẻ về Ternus. Ông nhấn mạnh Ternus là "lựa chọn xuất sắc và hiển nhiên" để kế nhiệm Tim Cook.

Ternus cũng được nhiều người trong ban lãnh đạo Apple ủng hộ nhờ sự điềm tĩnh và nhạy bén. Đồng nghiệp mô tả ông giao tiếp tốt và biết trao quyền cho nhân viên. Phong cách quản lý này khá tương đồng với Cook.

Là người đam mê đạp và đua xe, Ternus thường đưa đồng nghiệp đến phía bắc Washington để xem đua xe địa hình. Dù yêu thích môn thể thao tốc độ, Ternus rất thận trọng trong công việc. Một giám đốc lâu năm cho biết ông không muốn "làm đảo lộn mọi thứ ở Apple".

Lạc quan dù khó khăn

Cũng có ý kiến cho rằng Apple cần lãnh đạo sẵn sàng tạo đột phá lớn hơn. Tuy các sản phẩm của công ty góp phần định hình công nghệ tiêu dùng trong 50 năm qua, Táo khuyết cần thay đổi để tiếp tục phát triển thêm 50 năm. Ví dụ, CEO tiếp theo sẽ tiếp quản một doanh nghiệp đã tụt hậu trong lĩnh vực AI so với đối thủ.

Ternus vẫn chưa chứng minh khả năng trong việc đưa dòng sản phẩm hoàn toàn mới của Apple ra thị trường. Ông cũng bị chê không dám triển khai các công nghệ đột phá, khác với những giám đốc phần cứng trước đây.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Ternus cười trừ trước ý kiến cho rằng Apple nên lo lắng khi gia nhập thị trường AI tạo sinh trễ. Đến khi Apple Intelligence ra mắt, sản phẩm gây thất vọng đến mức một số nhà quan sát trong ngành kêu gọi sa thải Cook.

Gần 2 năm sau, Apple vẫn chưa thể phát hành dịch vụ AI đủ sức cạnh tranh. Phiên bản Siri mới liên tục bị hoãn, bất chấp nhiều tính năng phụ thuộc vào công nghệ từ Google.

Ternus được nhiều đánh giá tích cực từ nội bộ. Ảnh: Bloomberg.

Trước những lo lắng từ giới công nghệ, Ternus vẫn bảo vệ chiến lược AI của Apple.

"Nếu chúng tôi làm đúng, mọi người thậm chí không nhất thiết phải chú ý hay suy nghĩ về nó", ông phát biểu trên chương trình Good Morning America.

Một người thân cận cho biết Ternus nhận thức rõ việc cần có những sản phẩm táo bạo, cách tiếp cận mạnh mẽ hơn với AI.

Trên thực tế, ông đang giám sát quá trình phát triển các sản phẩm gia đình tích hợp AI, bên cạnh loạt thiết bị đeo như kính thông minh, AirPods và mặt dây chuyền với camera hỗ trợ thị giác máy tính.

Ternus cũng ủng hộ phát triển iPad màn hình gập, kích thước 20 inch. Đây có thể là tương lai của laptop và tablet. Ông cũng giám sát đợt cải tổ lớn nhất lịch sử iPhone, với việc phát triển phiên bản màn hình gập và điện thoại tràn viền, dự kiến ra mắt năm 2027.

Thách thức phải đối mặt

Nếu Jobs được xem là thiên tài đổi mới còn Cook là chuyên gia chuỗi cung ứng, Ternus lại đảm bảo thiết bị thực sự hoạt động. Theo Gurman, ông có chuyên môn rất cao về kỹ thuật, thường đi sâu vào chi tiết nhỏ và thích tuyển kỹ sư dám phá bỏ giới hạn. Điều đó có thể khiến Ternus trở thành CEO rất khác so với 2 người tiền nhiệm.

Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, Ternus ghi dấu khi mở rộng dòng sản phẩm iPad. Ông cũng dẫn dắt quá trình phát triển AirPods và những chiếc điện thoại 5G đầu tiên của công ty. Năm 2021, Ternus thay thế Dan Riccio cho vị trí giám đốc phần cứng.

Sự lãnh đạo của Ternus phần nào làm giảm căng thẳng giữa đội ngũ phần cứng và phần mềm. Việc Ternus hợp tác chặt chẽ với Phó chủ tịch Kỹ thuật phần mềm Craig Federighi giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dù vậy, Ternus cũng vấp phải một số sai lầm. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển Touch Bar, thanh cảm ứng thay thế hàng phím chức năng trên MacBook Pro.

"Ông ta cố gắng đưa nó vào, biện hộ rằng đây là tính năng khác biệt, ý tưởng marketing tốt", một nguồn tin thân cận cho biết. Kết quả, tính năng này không thu hút người dùng và bị loại bỏ sau 5 năm.

Ternus trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Apple.

Thất bại tiếp theo của Ternus là bàn phím dạng cánh bướm, được thiết kế để giảm độ mỏng trên MacBook nhưng gây khó chịu và quá ồn khi sử dụng. Cơ chế này hoạt động kém đến mức bị người dùng kiện tập thể, buộc Apple dàn xếp với số tiền 50 triệu USD .

Ternus đôi khi không gần gũi như thường thấy. Ví dụ, trong quá trình chuẩn bị ra mắt Vision Pro, các kỹ sư phát hiện lỗi liên quan đến tính năng truyền âm thanh độ trễ cực thấp đến AirPods Pro 2.

Giải pháp duy nhất là ra mắt phiên bản chỉnh sửa của AirPods, bổ sung tần số còn thiếu. Thiết bị lên kệ vào cuối năm 2023, đồng nghĩa người muốn trải nghiệm tính năng này trên Vision Pro phải mua thêm tai nghe mới nhất.

Sự cố này ảnh hưởng đến nhiều nhóm và gây tranh cãi nội bộ. Ternus được cho đã làm mất lòng một số nhân viên khi tập trung tìm người chịu trách nhiệm. Kết quả, một giám đốc phụ trách AirPods bị điều chuyển công việc.

Nhìn chung, một nhân vật giấu tên cho biết Ternus coi các sai lầm là vấn đề hệ thống, có thể giải quyết bằng việc cải thiện lãnh đạo thay vì đổ lỗi cho kỹ sư.

Cuộc đua trở thành CEO Apple chưa ngã ngũ. Phương án hợp lý tiếp theo là Giám đốc Vận hành Sabih Khan. Đây cũng là vị trí được Cook nắm giữ trước khi làm CEO.

Bản thân Cook dường như không muốn tiết lộ kế hoạch nghỉ hưu. Ông vẫn đến văn phòng công ty hầu hết ngày làm việc. Kể cả khi rời vị trí, Cook vẫn có thể đóng vai trò ngoại giao cho Apple, đặc biệt nếu quá trình chuyển giao diễn ra khi ông Donald Trump còn làm Tổng thống Mỹ.

Tuy không đến Nhà Trắng, Ternus đang xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Ông thường xuyên tháp tùng các lãnh đạo khác khi công du quốc tế, thuyết trình chính về các sản phẩm như iPhone Air và iPhone 17.

"Khi Apple lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hoành tráng tại California, hãy chuẩn bị nhìn Ternus ở vị trí trung tâm", Gurman nhấn mạnh.