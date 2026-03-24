Đây là ngày ra mắt iOS 27

iOS 27 sẽ xuất hiện tại hội nghị lập trình viên Apple WWDC 2026 diễn ra từ ngày 9/6 (giờ Việt Nam).

Hình ảnh quảng bá của WWDC 2026. Ảnh: Apple.

Apple vừa thông báo hội nghị lập trình viên WWDC 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8/6 (giờ địa phương), tức rạng sáng 9/6 (giờ Việt Nam).

Hình ảnh quảng bá WWDC năm nay sử dụng phông nền tối, chữ WWDC26 với hiệu ứng chiếu sáng từ phía dưới. Một phiên bản khác có thiết kế tương tự, chữ WWDC26 được bao quanh bởi vòng tròn tượng trưng trụ sở Apple.

Theo truyền thống, WWDC là nơi giới thiệu phiên bản hệ điều hành mới. Trong sự kiện khai mạc, Apple dự kiến ra mắt iOS 27, macOS 27 cùng loạt phần mềm khác.

Dù các nội dung chính của hội nghị diễn ra online, Apple sẽ mời một số sinh viên, nhà phát triển đến trụ sở công ty tại Cupertino để theo dõi bài phát biểu khai mạc, phần chia sẻ chuyên sâu (State of the Union).

Theo 9to5Mac, các lập trình viên có thể đăng ký nhận thư mời tham gia thông qua quay số ngẫu nhiên. Hạn chót đăng ký vào ngày 30/3, danh sách người tham dự được công bố ngày 2/4.

"WWDC26 sẽ tập trung giới thiệu những cập nhật ấn tượng cho các nền tảng của Apple, bao gồm tiến bộ về AI cùng các phần mềm và công cụ dành cho nhà phát triển đầy hấp dẫn", thông báo của Apple nhấn mạnh.

Năm ngoái, Apple thay đổi cách đặt tên phần mềm dựa trên số năm kế tiếp thay vì thứ tự phiên bản. Hãng trình làng giao diện Liquid Glass với nhiều lần tinh chỉnh sau đó.

Năm nay, iOS và macOS dự kiến tích hợp Siri và nâng cấp Apple Intelligence dựa trên mô hình Gemini, bên cạnh cải thiện độ ổn định tổng thể.

Ngày 15/3, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg dự đoán iOS 27 sẽ không có nhiều thay đổi lớn về Liquid Glass, khi các phiên bản nội bộ "không cho thấy những thay đổi lớn trong thiết kế".

Do Liquid Glass mất rất nhiều thời gian thiết kế, Gurman cho rằng giao diện này sẽ được "cải tiến dần qua từng năm", thay vì tinh chỉnh toàn bộ sau một thế hệ. Dù vậy, Apple được cho đang thử nghiệm cài đặt mới để tinh chỉnh hiệu ứng kính.

Ngoài iOS và macOS, phiên bản tiếp theo của iPadOS, watchOS, visionOS và tvOS sẽ ra mắt tại WWDC 2026. Thông qua iOS mới, Apple cũng có thể giới thiệu trước một số tính năng trên AirPods và HomePod thế hệ tiếp theo.

Sau khi ra mắt, hệ điều hành sẽ được lập trình viên và người dùng thử nghiệm trước khi phát hành chính thức vào mùa thu, khi dòng iPhone tiếp theo lên kệ.

Theo những tin đồn mới nhất, Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18 Pro vào mùa thu năm nay, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt đầu năm sau. Những thiết bị khác như màn hình thông minh, HomePod và Apple TV cũng chờ nâng cấp cùng Siri phiên bản mới.