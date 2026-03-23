Tim Cook xác định tương lai của iPhone

CEO Tim Cook tin rằng Apple vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện với iPhone dù chiếc điện thoại này vừa lập kỷ lục doanh thu 85 tỷ USD chỉ trong một quý.

iPhone vẫn là sản phẩm chủ lực của Apple trong tương lai. Ảnh: Bloomberg.

Trong tuần lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Apple, CEO Tim Cook đã chia sẻ về tương lai của iPhone, sản phẩm quan trọng nhất công ty.

"Còn rất nhiều điều chúng tôi có thể làm với iPhone. Tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục là trung tâm cuộc sống số của mọi người", Tim Cook phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại ga Grand Central, New York.

Tuyên bố này hé lộ phần nào chiến lược sản phẩm của Apple trong thời gian tới. Táo khuyết vừa báo cáo doanh thu iPhone đạt 85,2 tỷ USD trong quý gần nhất, mức cao kỷ lục của công ty. Số lượng thiết bị Apple đang hoạt động hiện vượt 2,5 tỷ chiếc, con số minh chứng cho sức hút của các dòng sản phẩm.

Năm 2027 đánh dấu cột mốc mới với iPhone khi sản phẩm này tròn 20 tuổi. Apple ra mắt chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên năm 2007, thay đổi hoàn toàn định nghĩa về smartphone và biến công ty từ nhà sản xuất máy tính thành một trong những tập đoàn giá trị nhất thế giới. Từ gần phá sản cuối thập niên 1990 đến vốn hóa dao động quanh 3,5 nghìn tỷ USD đầu năm 2026, iPhone đóng vai trò quan trọng trong sự thành công này.

Tuy nhiên, nhận định của Tim Cook xuất hiện vào thời điểm Apple đang đầu tư mạnh vào các thiết bị mới. Kính thực tế tăng cường và thiết bị đeo AI không màn hình đang được phát triển.

Trong cuộc phỏng vấn với Good Morning America, CEO Apple liệt kê những dấu mốc lớn của Apple sau 50 năm. Khi được hỏi về AI, ông nhắc đến cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ trong 4 năm tới, trong đó toàn bộ kính mặt trước và mặt sau iPhone sẽ đến từ Kentucky vào cuối năm nay.

Câu hỏi về thời điểm Tim Cook nghỉ hưu cũng khiến người dùng quan tâm. Vị CEO 65 tuổi bác bỏ tin đồn và cho biết cuộc sống của ông vẫn xoay quanh Apple. Tuy nhiên, theo Apple Insider, hội đồng quản trị đã bắt đầu lên kế hoạch kế nhiệm. John Ternus, người đứng đầu mảng kỹ thuật phần cứng, được nhắc đến nhiều nhất như ứng viên CEO tiếp theo.

"Tại Apple, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng ngày mai hơn là nhớ lại ngày hôm qua", Cook viết trong thư ngỏ gửi người dùng toàn cầu nhân dịp kỷ niệm.

Apple sẽ chính thức tròn 50 tuổi vào ngày 1/4/2026. Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, chuỗi sự kiện kỷ niệm đang diễn ra.