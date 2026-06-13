Facebook sập, chủ shop online lo trắng đêm

Sự cố các nền tảng của Meta đồng loạt gặp lỗi tối 12/6 tiếp tục phơi bày rủi ro của việc phụ thuộc vào một hệ sinh thái, làm gián đoạn nhiều hoạt động bán hàng trực tuyến.

Instagram và Facebook liên tục gặp sự cố thời gian gần đây. Ảnh: Bloomberg.

Đối với người kinh doanh trực tuyến, các nền tảng mạng xã hội của Meta gồm Facebook, Instagram và Messenger từ lâu đã trở thành kênh bán hàng chủ lực. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này đang bộc lộ nhiều rủi ro khi hệ thống liên tục gặp lỗi kỹ thuật thời gian qua.

Chỉ trong vài tuần, cộng đồng kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn từ nền tảng Meta. Tình trạng này gây ảnh hưởng đến doanh thu ngay tại thời điểm đó, buộc chủ cửa hàng đối mặt nhiều thách thức trong việc duy trì lượng tương tác của khách hàng.

Sự cố liên tiếp trong vòng 2 tuần

Vào cuối tháng 5, cộng đồng bán hàng trên Instagram đã ghi nhận tình trạng hàng loạt tài khoản có lượng người theo dõi lớn bất ngờ bị vô hiệu hóa. Nguyên nhân được xác định do kẻ gian lợi dụng lỗ hổng kiểm duyệt, gửi các tin nhắn chứa ký tự tiếng nước ngoài mang nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, sau đó báo cáo vi phạm hàng loạt.

Sự việc này khiến nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm bị đứt gãy liên lạc với người mua trong nhiều ngày. Một số đã phải di chuyển sang nền tảng khác như Threads, Zalo để duy trì việc buôn bán. Tiếp nối sự việc trên, sự cố gián đoạn truy cập toàn cầu vào tối thứ Sáu (12/6) càng tô đậm khó khăn. Khoảng 20h40, nhiều người dùng cho biết họ bất ngờ bị văng khỏi ứng dụng trên cả điện thoại lẫn máy tính.

Sự cố sập loạt ứng dụng của Meta ngày 12/6. Ảnh: Xuân Sang.

Theo ghi nhận thực tế từ hình ảnh người dùng chia sẻ, trên giao diện ứng dụng di động bỗng hiển thị thông báo lỗi hệ thống kỹ thuật khiến menu không thể hoạt động. Sự cố nhanh chóng được khắc phục gần một tiếng sau đó. Tối thứ Sáu được xem như thời gian cao điểm cuối tuần để các cửa hàng thực hiện phát sóng trực tiếp, quảng bá sản phẩm và chốt đơn hàng. Việc ứng dụng Facebook tự động đăng xuất và Messenger ngừng hoạt động khiến mọi giao dịch bị đình trệ.

Nhiều tin nhắn đặt hàng không thể phản hồi, chi phí quảng cáo vẫn được hệ thống ghi nhận nhưng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng giảm mạnh. Điều này dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể cho các đơn vị bán lẻ. Chưa có thống kê chính thức về thiệt hại quảng cáo sau sự cố, giới làm marketing nhận định tác động lớn nhất nằm ở việc gián đoạn tiếp cận khách hàng trong thời gian ngắn, không phải thất thoát toàn bộ ngân sách quảng cáo đã được thiết lập trước đó.

Chưa có giải pháp hiệu quả

Trước sự thiếu ổn định của hệ sinh thái Meta, các chủ cửa hàng tìm kiếm phương án dự phòng. Nhiều người bán đã thiết lập thêm các tài khoản phụ, đồng thời cố gắng điều hướng tệp khách hàng quen thuộc sang các ứng dụng nhắn tin hoặc nền tảng mạng xã hội khác. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.

Đại diện một thương hiệu thời trang tại TP.HCM chia sẻ, từ khi tài khoản Instagram bị khóa vô cớ do lỗi tin nhắn lạ, anh đã phải lập tức tạo các tài khoản dự phòng. Đồng thời, cửa hàng bắt đầu phát triển thêm kênh bán trên Threads và lập các nhóm Zalo OA để thu hút khách hàng từ Instagram sang.

Người bán tìm giải pháp khắc phục hậu quả sau sự cố. Ảnh: Instagram.

Việc này tốn nhiều nguồn lực vì người dùng có thói quen hoạt động khác nhau trên mỗi ứng dụng. Khách hàng đang xem hình ảnh trên Instagram thường ngại việc bấm đường dẫn để chuyển sang ứng dụng khác nhắn tin.

Một nghiên cứu của VinUniversity chỉ ra rằng gánh nặng chi phí và nhân sự đang tăng cao đối với các hộ kinh doanh vừa và nhỏ. Việc phải duy trì nội dung song song trên nhiều nền tảng cùng lúc khiến đội ngũ nhân viên phải hoạt động với cường độ cao, trong khi tệp khách hàng bị phân tán làm giảm hiệu suất quản lý chung.

Các sự kiện liên tiếp từ Meta nhắc nhở giới kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam về rủi ro khi quá phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất. Xây dựng toàn bộ mô hình kinh doanh trên một hệ thống của bên thứ ba đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ dữ liệu, lượng theo dõi tích lũy và khách hàng khi nền tảng đó gặp sự cố.

Để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, các chuyên gia thương mại điện tử khuyến nghị người bán nên nghiêm túc áp dụng chiến lược bán hàng đa kênh. Ngoài việc tận dụng mạng xã hội, các cửa hàng cần phân bổ nguồn lực sang các sàn thương mại điện tử chuyên biệt, nơi có hệ thống hạ tầng mua bán và quy trình thanh toán được thiết kế hoàn thiện.