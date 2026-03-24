Mặt hàng tăng giá không tưởng tại cửa hàng Apple

Bên cạnh giá bán tăng vọt lên đến 200%, nguồn cung nhiều loại ổ cứng gắn ngoài tại cửa hàng của Apple cũng cạn kiệt.

Theo ghi nhận của Tech Spot, Apple âm thầm tăng giá một số ổ SSD của đối tác bên thứ 3 tại cửa hàng trực tuyến của họ. Nhiều sản phẩm có giá cao bất ngờ.

Ví dụ điển hình là ổ SSD SanDisk Professional Pro-G40 4 TB. Giá của sản phẩm này tăng vọt từ 499 USD lên 1.199 USD trên Apple Store tại Mỹ, tương ướng mức tăng 140%. Thậm chí tỷ lệ tăng còn cao hơn nếu so với giá 399 USD tại thời điểm ra mắt.

Phiên bản 1 TB có giá khoảng 120 USD trước khi tăng lên 360 USD , tương đương với mức tăng 200%. Sản phẩm này không còn được niêm yết trên trang web của Apple. Hiện tại, cửa hàng chỉ liệt kê các phiên bản 2 TB và 4 TB.

Ngoài mức giá tăng cao, nguồn cung bộ nhớ cũng cạn kiệt. Hầu hết sản phẩm lưu trữ của bên thứ 3 trên trang web của Apple tại Mỹ hiện đều trong tình trạng hết hàng tạm thời, bao gồm cả các sản phẩm từ SanDisk, LaCie và Promise.

Các tùy chọn lưu trữ duy nhất còn có sẵn là bộ nâng cấp SSD của chính Apple dành cho Mac Pro với dung lượng 4 TB và 8 TB. ​​

Một số sản phẩm của bên thứ 3 có thể vẫn còn bán tại các cửa hàng Apple Store, nhưng cũng không có gì để đảm bảo sẽ có hàng lâu dài trong khi toàn bộ hàng tồn kho trực tuyến đã hết.

Thị trường lưu trữ và bộ nhớ chịu áp lực trong nhiều tháng qua do cơ sở hạ tầng AI tiêu thụ lượng lớn NAND và DRAM. Khi nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn và khách hàng doanh nghiệp tăng lên, các nhà sản xuất ưu tiên các sản phẩm trung tâm dữ liệu có biên lợi nhuận cao hơn so với phần cứng tiêu dùng.

Gần đây, lãnh đạo của SK Hynix dự đoán rằng tình trạng thiếu chip nhớ sẽ kéo dài đến năm 2030. Cuộc khủng hoảng dẫn đến việc giá cả nhiều sản phẩm tăng cao. Tình trạng tại cửa hàng của Apple là một trong những ví dụ rõ ràng nhất cho thấy vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.

Tình hình hiện tại bắt đầu giống cơn sốt GPU trong thời kỳ đỉnh điểm của bong bóng tiền mã hoá và đại dịch Covid-19, khi nguồn cung thấp, giá cả phi lý và các sản phẩm dường như không còn phù hợp với nhu cầu thực tế.