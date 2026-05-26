Lý do người dùng từ bỏ Microsoft Word

  • Thứ ba, 26/5/2026 06:34 (GMT+7)
Microsoft Word vẫn là phần mềm soạn thảo phổ biến nhất thế giới, song ngày càng nhiều người dùng cho rằng nó gây ra phiền toái hơn hỗ trợ công việc.

Ảnh: HowToGeek.

Microsoft Word đã thống trị thị trường phần mềm văn phòng trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, thực tế sử dụng hàng ngày cho thấy phần mềm này bộc lộ nhiều điểm yếu khiến không ít người dùng muốn tìm giải pháp thay thế.

Với người dùng phổ thông, Microsoft Word đi kèm chi phí đăng ký gói Microsoft 365 không nhỏ, trong khi nhiều công cụ miễn phí đáp ứng được hầu hết nhu cầu hàng ngày. Google Docs chạy trực tiếp trên trình duyệt, lưu tự động trên đám mây và hỗ trợ chỉnh sửa thời gian thực.

LibreOffice là lựa chọn mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí với bộ tính năng gần như tương đương Word. Với người dùng muốn linh hoạt hơn, Obsidian cung cấp hệ thống ghi chú mở rộng thông qua các plugin cộng đồng.

Việc chèn ảnh vào Word là một trong những thao tác khó khăn nhất. Mặc định, Word đặt ảnh ở chế độ "Inline", xử lý hình ảnh như một ký tự văn bản. Điều này khiến các dòng bị giãn bất thường và đoạn văn gặp tình trạng xáo trộn khi thêm nội dung.

Ngoài ra, tính năng neo ảnh theo đoạn văn có thể khiến hình ảnh tự dịch chuyển không kiểm soát khi chỉnh sửa. Đây là những vấn đề có thể khắc phục nhưng đòi hỏi người dùng phải hiểu rõ cách Word hoạt động.

Template trong Word ẩn chứa nhiều cấu trúc bảng vô hình và khoảng cách tab để giữ bố cục. Chỉ cần thêm một đoạn văn dài hơn, chèn bảng hoặc hình ảnh không đúng vị trí sẽ khiến toàn bộ bố cục thay đổi. Đây là trải nghiệm rất khó chịu khi người dùng chọn mẫu CV, thư xin việc hay báo cáo.

Microsoft chính thức kết thúc hỗ trợ Office 2016 và Office 2019 vào tháng 10/2025. Điều này đồng nghĩa các phiên bản này không còn nhận bản vá bảo mật hay cập nhật tính năng. Người dùng tiếp tục dùng các phiên bản cũ đối mặt với rủi ro bảo mật ngày càng tăng theo thời gian.

Nâng cấp lên phiên bản mới hơn là một lựa chọn, song nhiều người dùng cho rằng phiên bản mới cồng kềnh và khó dùng hơn so với những gì họ đã quen. Trong bối cảnh đó, các công cụ như LibreOffice hay OnlyOffice đang trở thành lựa chọn thay thế phù hợp cho nhiều người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Minh Hoàng

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

