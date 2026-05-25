Hãng Trung Quốc giữa làn sóng ‘nhà máy bóng tối’

Làn sóng AI và tự động hóa mạnh không làm mất đi yếu tố con người trong phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Nhân sự kiểm tra chất lượng điện thoại tại nhà máy HONOR. Ảnh: Thế Duyệt.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp sản xuất toàn cầu chứng kiến sự bùng nổ của mô hình "nhà máy bóng tối" (Dark Factory) tại Trung Quốc. Những tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, đơn cử như nhà máy rộng 81.000 m2 của Xiaomi tại Xương Bình hay các dây chuyền lắp ráp liên tục của Foxconn, có thể vận hành liên tục trong tình trạng tắt đèn hoàn toàn.

Ở đó, sự hiện diện của con người gần như bị xóa nhòa, nhường chỗ cho các thuật toán AI và hệ thống cánh tay cơ khí tự động. Xu hướng này định hình một góc nhìn rằng tương lai của giới chế tạo công nghệ đang theo hướng tự động hóa tuyệt đối.

Tuy nhiên, tại thủ phủ công nghệ Thâm Quyến, Khu công nghiệp sản xuất thông minh của HONOR cho thấy một hướng tiếp cận khác biệt. Thay vì theo đuổi mục tiêu loại bỏ hoàn toàn yếu tố nhân lực, tổ hợp này lại thiết kế mô hình mà công nghệ giúp tăng hiệu suất, còn con người như chốt chặn cuối cùng.

Quy trình kiểm định “tra tấn” thiết bị

Với hơn 70% nhân sự tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, doanh nghiệp này hiện sở hữu 7 trung tâm R&D cùng hơn 100 phòng thí nghiệm sáng tạo trên toàn thế giới. Để đảm bảo mỗi sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đa dạng của thị trường toàn cầu, thiết bị phải vượt qua hơn 200 mục kiểm tra nghiêm ngặt cùng hơn 600 tiêu chuẩn chất lượng.

Tại phòng thí nghiệm mô-đun màn hình, các kỹ sư thực hiện hàng chục nghiên cứu, từ đó tìm ra thứ tự lớp phủ và vật liệu tối ưu nhằm đảm bảo màn hình đạt độ mỏng nhẹ lý tưởng nhưng vẫn duy trì độ bền bỉ cao. Bên cạnh đó, các bài kiểm tra độ bền vật lý được thực hiện liên tục bằng hệ thống cơ khí hóa.

Bài kiểm tra thả điện thoại vào hồ nước sâu 1,5 m. Ảnh: Thế Duyệt.

Một bài kiểm tra liên tục vặn xoắn thiết bị ở hai đầu để tái hiện tình huống người dùng tác động lực mạnh bằng hai tay. Điện thoại cũng được thả rơi từ độ cao thấp xuống các bề mặt như gỗ, đá, cẩm thạch để đo lường độ ổn định cấu trúc trước va chạm thường nhật. Những bài kiểm tra gần như luôn đặt vật liệu tới giới hạn để đảm bảo không sai sót trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thương mại.

Khi các thiết kế gốc đã vượt qua vòng thử nghiệm, chúng được chuyển sang dây chuyền sản xuất hàng loạt. Nhà máy HONOR đạt tỷ lệ tự động hóa lên tới 85%, với hơn 60% các hệ thống tự động này do chính đội ngũ R&D nội bộ phát triển.

Trên dây chuyền sản xuất, cứ mỗi 28,5 giây lại có một smartphone hoàn chỉnh rời nhà máy. Toàn bộ quy trình được kiểm soát bằng hệ thống AI và các giải pháp số hóa, từ việc khắc mã QR siêu nhỏ lên mạch chính để truy xuất nguồn gốc linh kiện, đến công đoạn phủ gel tản nhiệt bằng AI 3D Thermal Gel nhằm hạn chế lỗi tràn hoặc thiếu keo.

60% hệ thống được chính đội ngũ R&D nội bộ phát triển. Ảnh: Honor.

Ở khâu lắp ráp, máy vặn vít tự động có thể phát hiện sai lệch ở cấp độ micromet, giúp tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn lên tới 99,99%. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện nhà máy cho biết tổng cộng đã áp dụng hơn 200.000 tiêu chuẩn kiểm tra nhằm đảm bảo độ ổn định và đồng nhất cho từng thiết bị.

Yếu tố con người làm chủ chốt

Ở phần cuối, một số trải nghiệm như chụp ảnh, âm thanh, hiển thị đã được kiểm tra tự động. Tuy nhiên, quy trình sản xuất của HONOR vẫn để 3 nhân sự chuyên trách trải nghiệm người dùng trực tiếp thao tác, vuốt chạm và đánh giá cảm giác sử dụng thực tế trên từng thiết bị.

Lý do của sự sắp đặt này nằm ở giới hạn cốt lõi của máy móc. Một cảm biến không thể đo lường độ sáng màn hình như cách một người cảm nhận ánh sáng có dịu mắt hay không. Hay hệ thống chỉ có thể xác nhận nút bấm phản hồi tín hiệu điện tử, nhưng không thể đánh giá được độ nảy, êm mượt và cảm giác khi ngón tay người dùng bấm vào.

Nhà máy Alpha nằm trong 3 trụ cột trong kế hoạch AI. Ảnh: HONOR.

Đây là một phần trong chiến lược Alpha Plan và mô hình AHI lấy con người làm trung tâm. Phòng thí nghiệm Alpha nằm trong 3 trụ cột quan trọng giúp hãng kết nối với người dùng và đẩy nhanh kế hoạch này.

“Chúng tôi đang khám phá mô hình mới của các thiết bị AI với Điện thoại Alpha, xây dựng mô hình mới của hệ sinh thái AI với Cửa hàng Alpha, và mô hình mới của nền văn minh silicon-carbon với Phòng thí nghiệm Alpha”, đại diện HONOR cho biết.

Theo Mike McKay, chuyên gia vận hành công nghiệp của Tulip, tương lai của nhà máy thông minh không còn mục tiêu loại bỏ con người như mô hình “nhà máy bóng tối” trước đây. Ông cho rằng AI rất giỏi xử lý dữ liệu, phát hiện lỗi và thực thi ở tốc độ cao, nhưng con người vẫn vượt trội ở khả năng đánh giá ngữ cảnh, cảm nhận trải nghiệm và xử lý các tình huống bất thường.