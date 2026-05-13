Microsoft muốn Windows 11 'mượt như điện thoại’

Tính năng Low Latency Profile (Cấu hình độ trễ thấp) giúp Windows 11 phản hồi gần như ngay lập tức bằng cách ưu tiên hiệu năng CPU cho các thao tác người dùng.

Micosoft tìm cách cứu Windows 11 bằng cách cải thiện hiệu suất. Ảnh: Reuters.

Microsoft đang thử nghiệm tính năng Low Latency Profile trên Windows 11, nhằm cải thiện tốc độ phản hồi của hệ điều hành, đặc biệt với mục Start và các ứng dụng hệ thống. Tính năng này được ghi nhận có thể giúp Start phản hồi nhanh hơn 70% và rút ngắn khoảng 40% thời gian mở ứng dụng.

Theo các thử nghiệm nội bộ, Low Latency Profile hoạt động bằng cách tăng xung nhịp CPU trong khoảng thời gian cực ngắn, thường 1-3 giây, ngay khi người dùng thực hiện thao tác như mở ứng dụng, truy cập menu Start hoặc nhấn chuột phải. Sau khi tác vụ hoàn tất, hệ thống sẽ nhanh chóng đưa CPU trở về trạng thái bình thường nhằm hạn chế tiêu thụ điện và tăng nhiệt.

Microsoft cho biết cơ chế này giúp Windows 11 phản hồi gần như tức thì, đặc biệt trên các thiết bị cấu hình thấp. Trong một số bài thử nghiệm với PC có 2 nhân CPU và RAM 4 GB, hệ thống có thể tăng mức sử dụng CPU lên tới 96-97% để xử lý thao tác mở ứng dụng rồi giảm xuống dưới 17% chỉ sau vài giây.

Nhiều người dùng thử nghiệm ghi nhận Start menu, File Explorer, Outlook, Paint hay Microsoft Store đều mở nhanh và mượt hơn đáng kể. Một số ý kiến cho rằng trải nghiệm mới khiến Windows 11 bắt đầu mang cảm giác “bấm đâu mở đó” tương tự macOS hoặc smartphone.

Tuy nhiên, tính năng mới cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ giới công nghệ. Một số chuyên gia cho rằng Low Latency Profile chỉ là giải pháp xử lý phần ngọn thay vì khắc phục tận gốc vấn đề hiệu năng của Windows 11.

Theo quan điểm này, hệ điều hành cần phải tăng xung CPU chỉ để mở menu Start hoặc File Explorer, điều đó cho thấy các thành phần cốt lõi của Windows chưa được tối ưu đủ tốt. Nhiều người dùng từ lâu đã phàn nàn rằng File Explorer trên Windows 11 hoạt động chậm và nặng hơn so với Windows 10.

Dù vậy, Microsoft phủ nhận việc “đánh lừa hiệu năng”. Scott Hanselman, Phó chủ tịch phụ trách CoreAI, GitHub và Windows, cho biết việc tăng tốc CPU trong thời gian ngắn là kỹ thuật phổ biến đã được macOS, Linux và smartphone hiện đại áp dụng từ lâu để ưu tiên các tác vụ tương tác.

“Smartphone của bạn đã làm điều này từ lâu rồi”, Hanselman viết trên mạng xã hội X. Đồng thời, ông khẳng định Microsoft không “gian lận” khi áp dụng cơ chế tăng xung tạm thời để cải thiện độ phản hồi của hệ điều hành.

Low Latency Profile là một phần trong chiến lược cải tổ lớn hơn của Microsoft dành cho Windows 11. Ngoài việc tối ưu hiệu suất, công ty cũng đang loại bỏ các thành phần bị cho là dư thừa như một số nút Copilot, cải tiến Windows Update và phát triển dự án Windows K2 nhằm viết lại nhiều đoạn mã cũ tồn tại từ thời Windows 95 để xây dựng nền tảng nhẹ hơn và hiện đại hơn trong tương lai.