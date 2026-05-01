Trung tâm robot lớn nhất Trung Quốc lập kỷ lục

Thâm Quyến chiếm 43% sản lượng robot dịch vụ và 25% robot công nghiệp của Trung Quốc trong năm ngoái, với tổng giá trị đạt mức kỷ lục 35,4 tỷ USD.

Trung Quốc là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực robot. Ảnh: Bloomberg.

Tại Hội chợ Trí tuệ Nhân tạo và Robot Plus diễn ra tại Thâm Quyến ngày 23-25/4, các robot nội địa đã trình diễn nhiều khả năng đặc biệt. Sản phẩm của X Square nhặt rác bỏ vào thùng, gấp quần áo, dọn khay vệ sinh cho mèo và vận chuyển hàng hóa trong siêu thị. Đây là hình ảnh phản chiếu đúng thực trạng ngành robot Thâm Quyến khi họ đã vượt qua giai đoạn trình diễn và đang tìm đường vào cuộc sống thực.

Báo cáo công bố tại hội chợ cho thấy tổng sản lượng ngành robot Thâm Quyến đạt hơn 35,4 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 20% so với năm 2024. Thành phố này chiếm 43% tổng sản lượng robot dịch vụ toàn quốc với gần 8 triệu sản phẩm, đồng thời xuất xưởng 194.900 robot công nghiệp, chiếm 25% sản lượng cả nước.

Thâm Quyến dẫn đầu Trung Quốc ở cả 2 phân khúc robot cốt lõi. Doanh thu cụm công nghiệp robot thành phố tăng 34%, lên mức 5,5 tỷ USD . Số công ty sở hữu bằng sáng chế liên quan đến robot đạt 4.676 đơn vị, tăng gần 20% so với năm 2025.

Lợi thế cạnh tranh của Thâm Quyến nằm ở chuỗi cung ứng phần cứng. Yang Qian, Giám đốc điều hành X Square, cho biết đây là yếu tố quyết định giúp các công ty robot địa phương rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm xuống mức tối thiểu.

"Các bộ phận đặt làm riêng có thể được giao trong vài ngày, so với vài tháng ở nước ngoài. Chi phí và thời gian cần thiết cho việc cải tiến sản phẩm ở Thâm Quyến chỉ bằng 10% so với ở nước ngoài, điều này có thể giảm đáng kể gánh nặng tài chính và thời gian cho sản xuất hàng loạt", ông Yang cho biết.

X Square trình diễn robot tự động nhặt rác. Ảnh: Reuters.

Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ mở rộng tại các khu vực công nghiệp, bán lẻ và cộng đồng để triển khai robot, tạo môi trường thử nghiệm thực địa liên tục cho các công ty. Thâm Quyến hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều startup robot hàng đầu gồm Engine AI, công ty sở hữu robot có khả năng lộn nhào đầu tiên trên thế giới và UBTech, nhà sản xuất robot người đầu tiên của Trung Quốc.

X Square đang triển khai robot Quanta X1 Pro trong dịch vụ dọn dẹp hộ gia đình tại Thâm Quyến và chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp vào tháng tới, sử dụng nền tảng Wall-B thế hệ mới.