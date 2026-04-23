Sony gây bất ngờ

  Thứ năm, 23/4/2026 17:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Robot bóng bàn Ace của Sony đã đánh bại các vận động viên chuyên nghiệp trong trận đấu theo luật quốc tế. Đây là lần đầu tiên robot đạt trình độ này trong một môn thể thao.

Robot bóng bàn của Sony đánh bại nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Ảnh: Reuters.

Tại Tokyo, robot mang tên Ace do Sony AI phát triển vừa lập nên cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên, một robot đã thi đấu và đánh bại các vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp trong trận đấu tuân thủ đúng luật của Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế.

Trong các trận đấu diễn ra vào tháng 4/2025, Ace thắng 3/5 trận trước các tuyển thủ ưu tú và thua 2 trận trước các tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Kể từ đó, Ace tiếp tục đánh bại nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác vào tháng 12/2025 và tháng 3 năm nay.

Robot chơi bóng bàn không phải điều mới với giới công nghệ. Các mô hình đầu tiên xuất hiện từ năm 1983. Nhưng suốt hơn 40 năm, chưa có robot nào có thể sánh kịp vận động viên ở trình độ cao.

Peter Dürr, Giám đốc Sony AI Zurich và người đứng đầu dự án, giải thích điều này.

"Không giống như trò chơi điện tử, nơi hệ thống AI trước đây đã vượt qua con người, các môn thể thao vật lý trong thời gian thực như bóng bàn vẫn là một thách thức lớn chưa được giải quyết do yêu cầu về sự tương tác nhanh chóng, chính xác và đối kháng gần chướng ngại vật", ông nói.

Bóng bàn đòi hỏi phản xạ ở tốc độ rất cao. Quả bóng di chuyển với vận tốc lớn kèm theo các đường xoáy phức tạp và quỹ đạo khó đoán. Cả con người lẫn robot đều bị đẩy đến giới hạn của khả năng cảm nhận và điều khiển.

Để vượt qua giới hạn đó, Ace được tích hợp 9 camera đồng bộ và 3 hệ thống thị giác riêng biệt. Hệ thống này theo dõi quả bóng đang quay với độ chính xác và tốc độ xử lý vượt trội.

"Tốc độ này đủ nhanh để ghi lại những chuyển động mà mắt người không thể nhìn thấy rõ", Dürr cho biết.

Robot bóng bàn của Sony có chuyển động linh hoạt. Ảnh: Reuters.

Cơ thể robot được thiết kế với 8 khớp, số lượng tối thiểu để thực hiện các cú đánh trong thi đấu. Trong đó, 3 khớp kiểm soát vị trí vợt, 2 khớp điều chỉnh hướng và 3 khớp còn lại quyết định tốc độ cùng lực đánh.

Vận động viên chuyên nghiệp Mayuka Taira, người từng thua Ace vào tháng 12/2025, thừa nhận điểm mạnh của robot trong thi đấu.

"Vì bạn không thể đọc được phản ứng của nó nên không thể cảm nhận phong cách chơi, và điều đó khiến việc đối đầu càng khó khăn hơn", Taira nói.

Dürr nhấn mạnh bóng bàn chỉ là bước đệm. Thành công của Ace cho thấy các kỹ thuật tương tự có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác đòi hỏi điều khiển nhanh, thời gian thực và tương tác với con người, chẳng hạn như robot sản xuất, dịch vụ, thể thao và cứu hộ.

Đột phá trong lĩnh vực robot

Startup Physical Intelligence vừa công bố mô hình AI cho phép robot tự học và thực hiện các nhiệm vụ mới chưa từng được huấn luyện.

Robot Trung Quốc 'tăng tốc' quá nhanh

Một năm sau lần đầu ra mắt, robot của Trung Quốc chạy 21 km chỉ trong 50 phút 26 giây, nhanh hơn kỷ lục con người và gấp 3 lần thành tích vô địch năm 2025.

22:03 20/4/2026

Robot Trung Quốc phá kỷ lục chạy bán marathon của con người

Robot người Trung Quốc lần đầu phá kỷ lục của con người ơ cự lý bán marathon, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua phát triển công nghệ tại Trung Quốc.

11:50 19/4/2026

Minh Hoàng

Sony Sony Sony Ace AI Robot Bóng bàn

    Đọc tiếp

    Nhom nha khoa hoc My mat tich bi an la ai? hinh anh

    Nhóm nhà khoa học Mỹ mất tích bí ẩn là ai?

    3 giờ trước 15:08 23/4/2026

    0

    FBI mở điều tra toàn quốc sau khi ít nhất 11 nhà khoa học Mỹ liên quan đến các dự án quốc phòng, hạt nhân và không gian chết hoặc mất tích bí ẩn.

    CEO moi cua Apple co la Steve Jobs thu hai? hinh anh

    CEO mới của Apple có là Steve Jobs thứ hai?

    7 giờ trước 11:08 23/4/2026

    0

    Với phong cách lãnh đạo quyết đoán, John Ternus được kỳ vọng giúp Apple bắt kịp đối thủ trong cuộc đua AI, đồng thời tìm ra sản phẩm đột phá tiếp theo.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

