Sony gây bất ngờ

Robot bóng bàn Ace của Sony đã đánh bại các vận động viên chuyên nghiệp trong trận đấu theo luật quốc tế. Đây là lần đầu tiên robot đạt trình độ này trong một môn thể thao.

Robot bóng bàn của Sony đánh bại nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Ảnh: Reuters.

Tại Tokyo, robot mang tên Ace do Sony AI phát triển vừa lập nên cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên, một robot đã thi đấu và đánh bại các vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp trong trận đấu tuân thủ đúng luật của Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế.

Trong các trận đấu diễn ra vào tháng 4/2025, Ace thắng 3/5 trận trước các tuyển thủ ưu tú và thua 2 trận trước các tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Kể từ đó, Ace tiếp tục đánh bại nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác vào tháng 12/2025 và tháng 3 năm nay.

Robot chơi bóng bàn không phải điều mới với giới công nghệ. Các mô hình đầu tiên xuất hiện từ năm 1983. Nhưng suốt hơn 40 năm, chưa có robot nào có thể sánh kịp vận động viên ở trình độ cao.

Peter Dürr, Giám đốc Sony AI Zurich và người đứng đầu dự án, giải thích điều này.

"Không giống như trò chơi điện tử, nơi hệ thống AI trước đây đã vượt qua con người, các môn thể thao vật lý trong thời gian thực như bóng bàn vẫn là một thách thức lớn chưa được giải quyết do yêu cầu về sự tương tác nhanh chóng, chính xác và đối kháng gần chướng ngại vật", ông nói.

Bóng bàn đòi hỏi phản xạ ở tốc độ rất cao. Quả bóng di chuyển với vận tốc lớn kèm theo các đường xoáy phức tạp và quỹ đạo khó đoán. Cả con người lẫn robot đều bị đẩy đến giới hạn của khả năng cảm nhận và điều khiển.

Để vượt qua giới hạn đó, Ace được tích hợp 9 camera đồng bộ và 3 hệ thống thị giác riêng biệt. Hệ thống này theo dõi quả bóng đang quay với độ chính xác và tốc độ xử lý vượt trội.

"Tốc độ này đủ nhanh để ghi lại những chuyển động mà mắt người không thể nhìn thấy rõ", Dürr cho biết.

Robot bóng bàn của Sony có chuyển động linh hoạt. Ảnh: Reuters.

Cơ thể robot được thiết kế với 8 khớp, số lượng tối thiểu để thực hiện các cú đánh trong thi đấu. Trong đó, 3 khớp kiểm soát vị trí vợt, 2 khớp điều chỉnh hướng và 3 khớp còn lại quyết định tốc độ cùng lực đánh.

Vận động viên chuyên nghiệp Mayuka Taira, người từng thua Ace vào tháng 12/2025, thừa nhận điểm mạnh của robot trong thi đấu.

"Vì bạn không thể đọc được phản ứng của nó nên không thể cảm nhận phong cách chơi, và điều đó khiến việc đối đầu càng khó khăn hơn", Taira nói.

Dürr nhấn mạnh bóng bàn chỉ là bước đệm. Thành công của Ace cho thấy các kỹ thuật tương tự có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác đòi hỏi điều khiển nhanh, thời gian thực và tương tác với con người, chẳng hạn như robot sản xuất, dịch vụ, thể thao và cứu hộ.