Robot Trung Quốc phá kỷ lục chạy bán marathon của con người

Robot người Trung Quốc lần đầu phá kỷ lục của con người ơ cự lý bán marathon, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua phát triển công nghệ tại Trung Quốc.

Robot Sấm Sét về đích quãng 21 km với tổng thời gian 50 phút 26 giây. Ảnh: Sina.

Ngày 19/4, giải bán marathon dành cho robot lần thứ hai tại khu kinh tế Yizhuang, Bắc Kinh chính thức khai mạc với hơn 100 đội tham dự từ 13 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc và một số đội quốc tế. Robot có tên "Sấm Sét" của đội Tề Thiên Đại Thánh từ hãng di động Honor về đích đầu tiên với thành tích 50 phút 26 giây, phá kỷ lục bán marathon thế giới do Jacob Kiplimo thiết lập vào năm 2025 với thành tích 56 phút 42 giây.

Robot Sấm Sét cao 169 cm, thiết kế theo phong cách kết hợp khí động học, mô phỏng dáng người. Điểm mạnh cốt lõi của nó là tốc độ và sự gia tốc trong quãng ngắn. Đội tham dự với 2 phiên bản gồm tự chủ hoàn toàn và điều khiển từ xa. Phiên bản tự chủ có khả năng tự nhận diện đường đua qua cảm biến, tích hợp hệ thống vận động cơ học cao tự nghiên cứu, có thể tương tác với khán giả theo thời gian thực qua đèn LED và các động tác đặc trưng khi di chuyển.

Robot sấm sét có tốc độ nhanh hơn đoàn vận động viên.

Quy mô giải năm nay tăng gần 5 lần so với năm ngoái. Năm 2025, chỉ có 21 đội tham dự và 6 trong số đó về đích thành công. Năm 2026, con số vượt 100 đội với hơn 80 đội doanh nghiệp và hơn 20 đội từ các trường đại học cùng viện nghiên cứu. Các tổ chức tham dự bao gồm Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh, Honor, Unitree cùng các trường danh giá như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Năm nay lần đầu có đội từ Hồng Kông và 5 đội quốc tế tham dự.

Điểm khác biệt lớn nhất so với năm ngoái là tỷ lệ robot chạy tự chủ hoàn toàn. Khoảng 40% đội thi đấu theo phương thức tự chủ, robot tự nhận dạng đường đua qua cảm biến mà không cần người điều khiển từ xa. Đây là thách thức kỹ thuật rất lớn vì robot phải chạy qua đường phố đông đúc, cung đường đua ô tô quốc tế và công viên sinh thái Nanhaizi với các đoạn dốc và góc cua 90 độ liên tiếp.

Giải đấu áp dụng hệ thống tính giờ kết hợp khi đội tự chủ tính theo thời gian thực cộng phạt, đội điều khiển từ xa nhân hệ số 1,2 để khuyến khích phát triển tự chủ. Robot thi đấu phải là thiết bị độc lập có thân, tay, cao tối thiểu 70 cm và di chuyển bằng 2 chân. Mỗi robot đeo phù hiệu định vị vệ tinh BeiDou cho phép xác định vị trí chính xác đến từng cm trong suốt hành trình dài 21 km.

Năm ngoái, đội Thiên Công về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 40 phút 42 giây. Kết quả năm nay cho thấy tốc độ robot đã cải thiện vượt bậc, từ 2,5 tiếng xuống còn dưới một tiếng chỉ trong vòng một năm phát triển.

Tuy nhiên, thành tích của giải pháp tự động cũng bị nghi ngờ khi lộ trình đường chạy được công bố trước. Các đội có quyền khảo sát, thiết kế sản phẩm cho tương thích nhằm đạt tốc độ tối đa. Ban tổ chức cho biết địa hình năm nay phức tạp hơn nhằm gây khó khăn cho robot hình người.