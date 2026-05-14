Dàn CEO nghìn tỷ của ông Trump 'đặt cược' vào siêu hợp đồng Trung Quốc

Sự hiện diện của 17 "ông trùm" kinh tế Mỹ với tổng tài sản ròng lớn nhất từ trước đến nay là minh chứng rõ nét cho sức hút khó cưỡng của thị trường Trung Quốc.

CEO Nvidia Jensen Huang tham dự lễ đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Phái đoàn doanh nghiệp gồm nhiều tỷ phú tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh tuần này đã xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Tổng giá trị tài sản ròng của các thành viên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD .

Đây là tín hiệu cho thấy các nhà tài phiệt Mỹ vẫn đặt cược lớn vào thị trường tỷ dân đầy lợi nhuận này, bất chấp những rạn nứt trong quan hệ song phương của 2 cường quốc hàng đầu thế giới, theo SCMP.

Liên minh những "gã khổng lồ"

Sau khi CEO Nvidia Jensen Huang được bổ sung vào danh sách vào phút chót, tổng cộng 17 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghệ, tài chính, hàng không vũ trụ và bán dẫn đã cùng ông Trump tới Bắc Kinh hôm 13/5.

Theo dữ liệu do Forbes và hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) được Quiver Quantitative tổng hợp, tổng tài sản của phái đoàn này khoảng 1.070 tỷ USD . Mỗi thành viên đều có lợi ích thương mại đáng kể gắn với quan hệ Mỹ - Trung.

Đứng đầu danh sách là Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, với khối tài sản cá nhân khoảng 827 tỷ USD , chiếm hơn 77% tổng tài sản của cả đoàn.

Theo Arthur Kroeber, Giám đốc nghiên cứu của Gavekal Dragonomics, ông Musk đang tìm kiếm giấy phép triển khai dịch vụ robotaxi tại Trung Quốc, đồng thời muốn mở rộng doanh số robot trí tuệ nhân tạo tại thị trường này.

Xếp thứ hai là Jensen Huang với tài sản cá nhân khoảng 194 tỷ USD . Nvidia hiện là tập đoàn hàng đầu thế giới trong thiết kế chip phục vụ các mô hình AI, song công ty đang phải xoay xở trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với các sản phẩm công nghệ cao bán sang Trung Quốc.

Washington hiện cho phép Nvidia bán chip xử lý đồ họa H200 tại Trung Quốc nhưng phải chịu phụ phí 25% nộp vào ngân khố Mỹ. Tuy nhiên, các dòng chip tiên tiến hơn của hãng vẫn bị cấm xuất khẩu sang khách hàng Trung Quốc.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang tăng tốc chiến lược tự chủ công nghệ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick gần đây cho biết trước Thượng viện rằng Trung Quốc chưa mua bất kỳ chip H200 nào.

Đứng thứ ba trong phái đoàn là Stephen Schwarzman của Blackstone với khối tài sản khoảng 40 tỷ USD . Theo ông Kroeber, cùng với lãnh đạo của BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Visa và Mastercard, Schwarzman đang tìm kiếm khả năng nới lỏng hơn nữa các rào cản tiếp cận lĩnh vực tài chính Trung Quốc.

Kỳ vọng vào những siêu hợp đồng

Ông cũng cho rằng các lãnh đạo công nghệ Mỹ “nhiều khả năng muốn nhận được cam kết rằng Trung Quốc sẽ duy trì nguồn cung đất hiếm và khoáng sản chiến lược phục vụ chuỗi sản xuất”.

CEO Apple Tim Cook, sở hữu khối tài sản khoảng 2,9 tỷ USD , cùng CEO Micron Sanjay Mehrotra với khoảng 1,1 tỷ USD , cũng góp mặt trong phái đoàn.

Các nhà phân tích nhận định Washington đồng thời muốn thúc đẩy một đơn hàng máy bay quy mô lớn. CEO Boeing Kelly Ortberg, người có tài sản ít nhất 32,4 triệu USD , được cho là đang tìm cách đàm phán thương vụ bán tới 500 máy bay.

CEO Apple Tim Cook và CEO Tesla Elon Musk sau khi tham dự lễ đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Trong báo cáo công bố hôm 13/5, Viện Chính sách Asia Society nhận định: “Với sự hiện diện của dàn CEO hàng đầu Mỹ bên cạnh Tổng thống Trump tại Bắc Kinh, có thể sẽ xuất hiện một số thông báo sơ bộ về các thỏa thuận thương mại”.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý rằng việc các lãnh đạo doanh nghiệp được mời tham gia vào phút chót có thể khiến thời gian không đủ để hoàn tất các thương vụ lớn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 13/5, ông Trump tuyên bố sẽ đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “mở cửa hơn nữa” để các doanh nhân Mỹ “phát huy năng lực của mình”.

“Thực tế, tôi cam kết rằng khi chúng tôi gặp nhau chỉ trong vài giờ nữa, đó sẽ là yêu cầu đầu tiên tôi đưa ra”, ông Trump viết, đồng thời cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước trước đó của ông Trump tới Trung Quốc năm 2017, doanh nghiệp hai nước từng ký hàng chục thỏa thuận trị giá hơn 253 tỷ USD trong các lĩnh vực năng lượng, hóa chất và hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều cam kết sau đó đã không trở thành hiện thực.

