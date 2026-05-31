Iceland có mức sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới

Iceland vừa vượt Thụy Sĩ để thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới, cho thấy mặt trái của du lịch bùng nổ khi khách càng đông, giá cả càng leo thang.

Người dân đi ngang qua bức tranh tường bên ngoài một cửa hàng tại Reykjavik, Iceland, ngày 3/9/2020. Ảnh: Reuters.

Iceland vừa vượt Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat và Ngân hàng Trung ương Iceland.

Nhà kinh tế Vilhjalmur Hilmarsson của Viska cho biết mức giá sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ khoảng 3%. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Iceland quay lại vị trí dẫn đầu về mức độ đắt đỏ. Trước đó, theo Eurostat, lần gần nhất quốc đảo này vượt Thụy Sĩ là vào năm 2018.

Theo Bloomberg, sự thay đổi phản ánh rõ áp lực mà nền kinh tế nhỏ giữa Bắc Đại Tây Dương đang phải đối mặt.

Sau đại dịch, du lịch phục hồi mạnh trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của Iceland. Tuy nhiên, cùng với lượng khách tăng nhanh là đà tăng giá trên diện rộng mà ngân hàng trung ương nước này vẫn đang chật vật kiểm soát.

“Du lịch đóng góp rất lớn vào lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ. Áp lực cầu từ du lịch đã đẩy tiền lương lên cao”, ông Hilmarsson nói.

Số lượng du khách đã vượt xa dân số của Iceland, vốn chỉ dưới 375.000 người. Ảnh: Responsible Travel.

Ông cho biết thêm một yếu tố quan trọng khác là nhà ở, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi du lịch. Khách du lịch đang cạnh tranh với người dân địa phương để tìm nhà ở thông qua các nền tảng cho thuê ngắn hạn như Airbnb.

Chi phí cao hiện đã hiện diện rõ trong đời sống thường ngày. Dữ liệu từ liên đoàn cho thấy giá thực phẩm ở Iceland cao hơn trung bình các nước Bắc Âu tới 44%. Trong đó, sữa và trứng cao hơn khoảng 75%, còn thịt cao hơn 71%.

Một cốc bia tại Iceland có thể lên tới 1.800 kronur (tương đương khoảng 14,6 USD ). Một ly latte ở quán cà phê cũng có giá khoảng 1.000 kronur. Với du khách, những khoản chi tưởng nhỏ này có thể nhanh chóng trở thành phần đáng kể trong ngân sách chuyến đi.

Khảo sát gần đây của hội đồng du lịch quốc gia cho thấy mức giá tăng đang bắt đầu khiến một bộ phận du khách cân nhắc lại kế hoạch tới Iceland.

Theo giới chuyên gia, vấn đề nằm ở cấu trúc kinh tế phụ thuộc nhiều vào các ngành thâm dụng lao động, trong khi khả năng mở rộng sản xuất còn hạn chế. Khi du lịch tăng trưởng nóng, áp lực giá càng dễ lan rộng sang các lĩnh vực khác.