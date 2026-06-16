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Thể thao

Amorim nhắm mua học trò cũ từ MU

  • Thứ ba, 16/6/2026 17:14 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Ruben Amorim được cho là nhắm tới việc chiêu mộ Manuel Ugarte từ Manchester United nhằm thực hiện cuộc cải tổ lực lượng tại AC Milan.

Manuel Ugarte có thể tái ngộ Ruben Amorim tại AC Milan.

Nhà báo Nicolo Schira xác nhận dù hiện chưa có đàm phán chính thức giữa đôi bên, đề xuất này nhằm củng cố tuyến giữa cho 'Rossoneri' ở phiên chợ hè năm nay."

Nếu thương vụ xảy ra, đây sẽ là lần thứ ba Amorim và Ugarte làm việc cùng nhau sau thời gian cộng tác tại Sporting Lisbon và Manchester United. Tuy nhiên, tính khả thi của việc tái hợp vẫn là một dấu hỏi lớn, khi tiền vệ người Uruguay từng gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính dưới thời nhà cầm quân 41 tuổi tại Old Trafford.

Theo nhiều nguồn tin, Amorim sẽ ký hợp đồng hai năm với AC Milan để kế nhiệm Max Allegri. Thỏa thuận này đánh dấu sự trở lại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha kể từ khi chia tay Manchester United hồi tháng Giêng năm nay sau 14 tháng cầm quân đầy biến động.

Tại San Siro, ông nhận trọng trách vực dậy đội bóng sau một mùa giải đáng thất vọng. Việc không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới buộc ban lãnh đạo "Rossoneri" phải thực hiện những thay đổi triệt để về nhân sự lẫn lối chơi.

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Huy Trưởng

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