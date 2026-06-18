HLV Tuchel quát cầu thủ Anh

HLV Thomas Tuchel có cuộc tranh cãi gay gắt với học trò ở trận mở màn thắng Croatia 4-2 thuộc bảng L World Cup 2026.

HLV Tuchel được cho là tranh cãi với thủ môn Jordan.

Ngay trận ra mắt World Cup trên cương vị HLV trưởng, Tuchel giữ nguyên đội hình xuất phát như các trận đấu gần đây. Quyết định an toàn này sớm mang lại hiệu quả khi Harry Kane mở tỷ số ở phút 12 từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, thế trận nhanh chóng đảo chiều khi Croatia gỡ hòa, trước khi tiếp tục vượt lên, khiến hàng thủ Anh liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Trong bối cảnh đó, không khí trên băng ghế huấn luyện trở nên căng thẳng. Theo phóng viên Geoff Shreeves của FOX Sports, Tuchel bị bắt gặp tranh cãi trực tiếp với thủ môn Jordan Pickford trong thời gian nghỉ tiếp nước.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc Pickford không thực hiện đúng chỉ đạo triển khai bóng từ tuyến dưới. Thay vì chuyền theo phương án được yêu cầu, thủ thành của Everton dường như đã xử lý khác hướng do mất thăng bằng trong tình huống áp sát.

"Làm đúng như tôi đã nói", Tuchel được thuật lại là quát vào mặt Pickford trong khoảnh khắc căng thẳng. Thủ môn này sau đó cũng đáp trả, nhưng nội dung trao đổi không được tiết lộ đầy đủ.

Không chỉ Tuchel, trợ lý Anthony Barry cũng tỏ ra không hài lòng. Phát biểu trên ITV, ông mô tả hiệp một của tuyển Anh là "phức tạp và rối rắm", đồng thời chỉ trích khả năng ra quyết định của các cầu thủ: "Khi cần bóng dài thì lại chơi ngắn, khi cần ngắn thì lại chơi dài".

Rất may là tuyển Anh kịp thời trở lại mạnh mẽ để giành thắng lợi 4-2 trước Croatia.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.