Vĩnh biệt huyền thoại Baresi, người nhìn thấy trước tất cả

Franco Baresi không chỉ ngăn đối thủ ghi bàn, ông còn biến vị trí hậu vệ thành nơi khởi đầu cho quyền kiểm soát và vẻ đẹp của bóng đá.

Franco Baresi ra đi ở tuổi 66, để lại một khoảng trống lớn trong lịch sử AC Milan và bóng đá Italy. Trong 20 năm chỉ khoác một màu áo, ông chơi 719 trận, giành 6 chức vô địch Serie A, 3 Cúp C1 châu Âu và đeo băng đội trưởng Milan suốt 15 năm.

Những con số ấy đủ để dựng nên tượng đài, nhưng vẫn chưa nói hết sự vĩ đại của Baresi. Điều làm ông khác biệt không chỉ là số danh hiệu, mà còn nằm ở cách một hậu vệ cao chưa đầy 1,8 m có thể điều khiển cả trận đấu bằng tư duy, vị trí và khả năng đọc tình huống.

Baresi hiếm khi cần lao vào những pha tranh chấp tuyệt vọng, bởi bản thân thường giải quyết nguy hiểm trước khi nó kịp xuất hiện. Ông nhìn thấy đường chuyền trước khi đối thủ thực hiện, cảm nhận được khoảng trống trước khi tiền đạo khai thác và chọn đúng vị trí trước khi tất cả nhận ra vấn đề.

Đó là kiểu phòng ngự không tạo ra nhiều âm thanh, nhưng khiến đối phương liên tục rơi vào bế tắc. Khi người khác phải dùng tốc độ để sửa sai, Baresi gần như luôn có mặt đúng chỗ nhờ khả năng phán đoán đi trước một nhịp.

Người biến hàng thủ thành trung tâm quyền lực

Baresi trưởng thành trong vai trò libero, nhưng chưa bao giờ chỉ là người đứng sau để bọc lót. Ông có thể đưa bóng vượt qua tuyến pressing đầu tiên, kéo đối phương khỏi vị trí rồi mở ra một đợt tấn công bằng đường chuyền chính xác.

Dưới thời Arrigo Sacchi, phẩm chất ấy trở thành nền móng cho một cuộc cách mạng. Milan không còn phòng ngự bằng cách lùi sâu và chờ đối thủ, mà chủ động đẩy đội hình lên cao, thu hẹp không gian rồi giành lại bóng ngay từ phần sân đối phương.

"Baresi bảo vệ tôi khi còn là một cậu bé, dìu dắt tôi lúc trưởng thành và truyền cảm hứng cho tôi khi đã là người lớn", Paolo Maldini, cựu danh thủ Italy và Milan.

Để hệ thống ấy hoạt động, hàng thủ phải di chuyển như một khối thống nhất. Người giữ nhịp cho toàn bộ cấu trúc đó chính là Baresi, với cánh tay giơ lên báo hiệu các đồng đội cùng dâng cao và đặt tiền đạo đối phương vào thế việt vị.

Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng, nhưng phía sau một động tác tưởng như đơn giản là khối lượng tính toán khổng lồ. Baresi phải quan sát vị trí của đồng đội, hướng chạy của tiền đạo, tốc độ đường chuyền và khoảng cách giữa các tuyến trước khi quyết định thời điểm kéo cả hàng thủ tiến lên.

Chỉ một người chậm nhịp, toàn bộ hệ thống có thể sụp đổ. Milan vẫn dám chơi như vậy bởi họ tin tuyệt đối vào phán đoán của người đội trưởng, còn Baresi đủ giỏi để biến một phương án đầy rủi ro thành thứ vũ khí khiến cả châu Âu khiếp sợ.

Giá trị của ông không nằm ở việc phòng ngự nhiều hơn người khác, mà ở khả năng khiến đối thủ không thể triển khai theo ý muốn. Baresi kiểm soát khoảng trống, điều chỉnh vị trí đồng đội và buộc các tiền đạo phải di chuyển trong giới hạn do ông tạo ra.

Milan có thể đẩy nhiều người lên phía trước vì phía sau vẫn còn Baresi. Hàng công được tự do sáng tạo hơn bởi hàng thủ có một người đủ khả năng sửa chữa sai lệch, tổ chức lại cấu trúc và đưa bóng trở lại phía trên.

Baresi không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn là người điều khiển cả hệ thống chiến thuật của Milan.

Ở thời đại mà trung vệ ngày càng được yêu cầu chuyền bóng, giữ cự ly và tham gia xây dựng lối chơi, Baresi hiện lên như một hình mẫu vượt trước thời gian. Những phẩm chất được xem là bắt buộc với hậu vệ hiện đại đã xuất hiện trong cách ông chơi bóng từ nhiều thập kỷ trước.

Ông không chỉ phá hỏng các đợt tấn công của đối phương mà còn khởi đầu những đợt lên bóng của đội nhà. Trong con người Baresi, phòng ngự và tấn công không phải hai nhiệm vụ tách biệt, bởi quyền kiểm soát chỉ thực sự bắt đầu khi đội bóng biết cách giành lại bóng và sử dụng nó đúng cách.

Sự vĩ đại không bị che khuất bởi thất bại

Nếu phải chọn một trận đấu gói gọn sự nghiệp của Baresi, đó có thể không phải một đêm đăng quang cùng Milan. Trận đấu ấy là chung kết World Cup 1994, khi ông trở lại chỉ 25 ngày sau ca phẫu thuật đầu gối để đối đầu hàng công Brazil.

Baresi chơi trọn 120 phút, chỉ huy hàng thủ Italy đứng vững trước Romario và Bebeto rồi đưa trận đấu đến loạt luân lưu. Đó là màn trình diễn của một hậu vệ vừa trở lại sau chấn thương nhưng vẫn đọc trận đấu nhanh hơn, di chuyển chính xác hơn và giữ được sự tỉnh táo trong từng pha bóng.

Sau đó, ông sút quả luân lưu đầu tiên của Italy vọt xà. Hình ảnh Baresi cúi đầu trong nước mắt từng được xem là biểu tượng của thất bại, nhưng thời gian đã khiến người ta nhìn khoảnh khắc ấy theo một cách khác.

Người ta không còn nhớ ông chỉ vì cú sút hỏng. Họ nhớ một đội trưởng vừa trải qua phẫu thuật vẫn gồng mình trong hai giờ, khóa chặt hàng công mạnh nhất giải và chiến đấu đến giới hạn cuối cùng của cơ thể.

Đó là nghịch lý đẹp nhất trong sự nghiệp Baresi. Một trong những trận đấu hay nhất của ông kết thúc bằng thất bại, nhưng chính thất bại ấy lại làm nổi bật lòng tự trọng, ý thức trách nhiệm và phẩm chất của một thủ lĩnh.

Trận chung kết World Cup 1994 cho thấy rõ bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của Baresi trong vai trò thủ lĩnh.

Baresi chưa bao giờ trốn tránh khoảnh khắc khó khăn. Ông ở lại khi Milan hai lần xuống Serie B, cùng CLB đi qua những năm tháng tăm tối rồi dẫn dắt họ trở lại đỉnh cao của bóng đá Italy và châu Âu.

Lòng trung thành trong bóng đá thường được kể bằng những mỹ từ, nhưng lựa chọn của Baresi không cần tô điểm. Ông không chỉ ở lại khi Milan suy yếu mà còn trở thành nền móng cho cuộc hồi sinh, biến mình từ một cầu thủ trẻ bị đánh giá thấp thành biểu tượng lớn nhất của CLB.

"Mãi mãi là đội trưởng của tôi", Rudd Gullit, cựu danh thủ Hà Lan và AC Milan.

Khi Barese giải nghệ năm 1997, Milan treo vĩnh viễn chiếc áo số 6. Đó không đơn thuần là phần thưởng cho số trận đấu hay danh hiệu, mà là sự thừa nhận rằng Baresi đã hòa vào bản sắc đội bóng đến mức không thể tìm một người thay thế.

Bóng đá hiện đại ngày càng dùng số liệu để đánh giá hậu vệ, từ tỷ lệ chuyền bóng, số lần thắng tranh chấp đến những biểu đồ vị trí. Tuy nhiên, di sản của Baresi nhắc rằng giá trị lớn nhất của một hậu vệ đôi khi nằm ở những tình huống chưa từng xảy ra.

Đối thủ không thể dứt điểm vì ông đã chặn đường chuyền từ trước. Một pha phản công không hình thành vì Baresi đã đọc được ý đồ, còn một khoảng trống biến mất bởi ông kịp kéo đồng đội về đúng vị trí.

Những điều ấy khó xuất hiện đầy đủ trong bảng thống kê, nhưng lại quyết định chất lượng của cả một hệ thống. Baresi vĩ đại không phải vì luôn xuất hiện trong khung hình, mà bởi sự hiện diện của ông khiến đối thủ không thể tạo ra những hình ảnh họ mong muốn.

Bóng đá mất đi một trong những thủ lĩnh lớn nhất, nhưng cách Baresi chơi bóng vẫn còn nguyên giá trị. Ông chứng minh hậu vệ không chỉ tồn tại để phá hỏng cái đẹp, bởi khi được thực hiện bằng trí tuệ, sự chính xác và lòng dũng cảm, phòng ngự tự nó cũng có thể trở thành nghệ thuật.