Nước mắt của tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ khi bị loại sớm

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Ngay khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ gục xuống sân.
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Họ đã chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Dù vậy, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella vẫn bị khuất phục bởi khả năng phòng ngự của Paraguay.
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Trong bảng D, họ được đánh giá là đội có khả năng cạnh tranh ngôi nhất bảng. Tuy vậy, hai trận thua trước Australia và Paraguay đã đẩy họ xuống bét bảng, qua đó không thể góp mặt ở vòng loại trực tiếp.
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Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng. Họ cũng có những CLB tên tuổi tại châu Âu như Fenerbahce, Galatasaray. Nhưng như vậy là không đủ để họ đi sâu ở World Cup.
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Cay đắng hơn, năm nay có đến 32 đội vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026, và có tới 8 đội xếp thứ 3 có thể vào vòng trong. Và Thổ Nhĩ Kỳ không thể đạt được thành tích đó.
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Trung vệ Merih Demiral không giấu được sự thất vọng của bản thân. Anh đã lên tham gia tấn công, từ sút xa đến đánh đầu cận thành, nhưng đều không thành bàn.
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Tính đến hiện tại, mới có Thổ Nhĩ Kỳ và Haiti bị loại. Trong khi kết quả của Haiti không gây nhiều bất ngờ, vì vốn đây là lần đầu họ tham dự World Cup, thì việc Arda Guler cùng đồng đội về nước sớm lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.
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Trái ngược với đối thủ, Paraguay vỡ òa sau chiến thắng. Đội tuyển Nam Mỹ này hiện xếp thứ 3 do thua Australia về hiệu số. Nhưng với 3 điểm sau 2 lượt trận, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Gustavo Alfaro đang sáng hơn bao giờ hết.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.