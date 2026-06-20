Nước mắt của tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ khi bị loại sớm

Tính đến hiện tại, mới có Thổ Nhĩ Kỳ và Haiti bị loại. Trong khi kết quả của Haiti không gây nhiều bất ngờ, vì vốn đây là lần đầu họ tham dự World Cup, thì việc Arda Guler cùng đồng đội về nước sớm lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.