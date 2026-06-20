Phản ứng của Endrick khi bị tước bàn thắng

Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong vài giây. Lá cờ việt vị của trọng tài biên được giơ lên từ trước, nhưng Endrick dường như quá tập trung vào bàn thắng và cảm xúc bùng nổ nên không nhận ra tín hiệu này.