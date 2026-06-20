Phản ứng của Endrick khi bị tước bàn thắng

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Endrick được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 64 thay cho Matheus Cunha. Tiền đạo 19 tuổi có màn ra mắt sân chơi lớn nhất hành tinh sau khi không được sử dụng phút nào ở trận hòa Morocco 1-1 hôm 14/6.
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Tới phút 78 của trận đấu, khi Brazil đang dẫn 3-0, Endrick tưởng như có bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Từ đường chuyền của Bruno Guimaraes, Rayan xử lý khéo léo ở rìa vùng cấm trước khi chọc khe thông minh để Endrick băng xuống đối mặt thủ môn Placide.
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Tiền đạo 19 tuổi không bỏ lỡ cơ hội. Anh tung cú dứt điểm lạnh lùng xuyên qua hai chân thủ môn Haiti, đưa bóng nằm gọn trong lưới.
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Ngay lập tức, Endrick lao đi ăn mừng đầy cảm xúc, tận hưởng khoảnh khắc mà anh tin rằng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp quốc tế.
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Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong vài giây. Lá cờ việt vị của trọng tài biên được giơ lên từ trước, nhưng Endrick dường như quá tập trung vào bàn thắng và cảm xúc bùng nổ nên không nhận ra tín hiệu này.
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Công nghệ bắt việt vị bán tự động xác nhận tiền đạo trẻ đứng dưới hàng thủ khi nhận bóng nên bàn thắng không được công nhận.
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Endrick quay đi tỏ ra thất vọng. Dù không thể có bàn thắng trong ngày ra mắt World Cup, tình huống phần nào phản ánh khát khao khẳng định bản thân của ngôi sao trẻ Brazil. Màn bứt tốc, khả năng chọn vị trí và sự quyết đoán trong pha dứt điểm vẫn cho thấy những phẩm chất đáng chú ý của chân sút trẻ.
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Ngày ra mắt World Cup của Endrick chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, tuyển Brazil vẫn có được 3 điểm khi thắng Haiti 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C. Cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp một do công của Cunha (cú đúp) và Vinicius.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.