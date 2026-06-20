Sự sụp đổ của Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động World Cup 2026

Nhiều tờ báo quốc tế xem Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất từ đầu World Cup 2026 sau khi đội bóng của HLV Vincenzo Montella bị loại chỉ sau hai lượt trận.

Nhiều tờ báo quốc tế xem Thổ Nhĩ Kỳ là nỗi thất vọng lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Thất bại 0-1 trước Paraguay sáng 20/6 khiến hành trình của Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026 khép lại sớm hơn dự kiến. Kết quả này ngay lập tức trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm khi đội bóng áo đỏ vốn được xem là ứng viên cạnh tranh vé vào vòng knock-out ở bảng D.

Tờ Guardian gọi việc Thổ Nhĩ Kỳ bị loại là một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Trước khi World Cup khởi tranh, đại diện châu Âu nhận nhiều kỳ vọng nhờ sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng cùng màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Australia và Paraguay khiến mọi dự báo nhanh chóng sụp đổ.

Truyền thông Australia cũng dành sự chú ý đặc biệt cho kết quả này. The Australian đánh giá đây là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất ngày thi đấu thứ 8, khi một đội tuyển được đánh giá cao hơn lại trở thành cái tên đầu tiên của bảng D hết cơ hội đi tiếp.

Reuters cho rằng sự sụp đổ của Thổ Nhĩ Kỳ mang đến cảm giác tiếc nuối lớn bởi đội bóng này từng được xem là "ngựa ô" tiềm năng của giải đấu. Trước World Cup, hãng thông tấn Anh dành nhiều lời khen cho thế hệ mới với những Arda Guler, Kenan Yildiz hay Hakan Calhanoglu. Dù vậy, Reuters cũng cảnh báo về sự thiếu ổn định của đội tuyển này trong các trận cầu lớn, điều đã bộc lộ rõ tại Mỹ.

Được kỳ vọng là "ngựa ô" của giải đấu, Thổ Nhĩ Kỳ rời World Cup sau hai trận toàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào.

Trang Cronkite News nhận định thất bại trước Australia ở trận mở màn là bước ngoặt khiến Thổ Nhĩ Kỳ không thể gượng dậy. Đội bóng của HLV Vincenzo Montella bước vào lượt trận thứ hai trong thế không còn đường lùi nhưng tiếp tục gây thất vọng trước Paraguay.

Một trong những điểm được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều nhất là khả năng tận dụng cơ hội của Thổ Nhĩ Kỳ. Các bài phân tích từ Goal và nhiều trang thể thao tại Anh, Mỹ đều cho rằng thầy trò Montella sở hữu chất lượng cá nhân vượt trội so với nhiều đối thủ cùng bảng. Tuy nhiên, họ lại không thể chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng.

Sau hai lượt trận, Thổ Nhĩ Kỳ rời giải mà chưa ghi được bàn nào. Thống kê này trở thành minh chứng rõ nhất cho sự thất vọng mà truyền thông quốc tế dành cho đội bóng từng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong lần đầu trở lại World Cup sau 24 năm.

Đáng chú ý, bên cạnh câu chuyện chuyên môn, trận đấu với Paraguay còn gây chú ý bởi chiếc thẻ đỏ của Miguel Almiron. Reuters và nhiều tờ báo quốc tế đồng loạt đưa tin về việc tiền vệ Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup bị truất quyền thi đấu vì hành vi che miệng khi tranh cãi trên sân theo quy định mới của FIFA.

Trong mắt truyền thông thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ không phải đội tuyển yếu. Chính vì vậy, việc họ sớm dừng bước sau hai trận toàn thua càng khiến thất bại này trở nên đáng chú ý hơn. Từ vị thế của một "ngựa ô" được chờ đợi, đội bóng áo đỏ giờ trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn nhất ở giai đoạn đầu World Cup 2026.