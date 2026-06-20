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Thể thao World Cup 2026

Mẹ Cunha khóc nức nở

  • Thứ bảy, 20/6/2026 18:25 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sáng 20/6, mẹ của Matheus Cunha bật khóc trên khán đài khi chứng kiến con trai lập cú đúp, giúp Brazil thắng Haiti 3-0 thuộc bảng C World Cup 2026.

Khoảnh khắc xúc động của mẹ Cunha.

Được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội đá chính ngay từ đầu, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United không phụ sự kỳ vọng. Anh ghi liền hai bàn thắng trong hiệp một, góp công lớn giúp "Selecao" giành trọn 3 điểm và tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out.

Đây cũng là lần đầu Cunha đá chính tại một kỳ World Cup, qua đó hiện thực hóa giấc mơ anh từng bỏ lỡ ở giải đấu năm 2022. Sau mỗi bàn thắng, chân sút 27 tuổi đều thực hiện màn ăn mừng "lướt sóng" quen thuộc, thể hiện niềm vui vỡ òa trong ngày đặc biệt của mình.

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây xúc động nhất lại đến từ trên khán đài. Ống kính truyền hình ghi lại hình ảnh mẹ Cunha bật khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến con trai tỏa sáng trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Bà liên tục ôm ngực, lau nước mắt trong sự xúc động tột cùng. Những hình ảnh đầy cảm xúc ấy nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Không chỉ ghi dấu bằng cú đúp, Cunha còn cho thấy màn trình diễn toàn diện trong 64 phút góp mặt trên sân. Theo thống kê, anh chạm bóng 41 lần, có 3 lần xuất hiện trong vùng cấm đối phương và thực hiện 6 đường chuyền đưa bóng vào khu vực một phần ba cuối sân.

Ngoài khả năng tấn công, tiền đạo người Brazil còn tích cực hỗ trợ phòng ngự. Cunha thực hiện hai pha tắc bóng, một lần đánh chặn, thu hồi bóng 5 lần và thắng 4 tình huống tranh chấp tay đôi.

Màn trình diễn xuất sắc trước Haiti có thể là bước ngoặt giúp Cunha khẳng định vị thế tại tuyển Brazil, đồng thời mở ra cơ hội trở thành nhân tố chủ chốt của "Selecao" trên hành trình chinh phục World Cup 2026.

Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.

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Minh Nghi

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