CLB Brazil kiếm bộn tiền nhờ Cunha

Tỏa sáng cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026, Matheus Cunha khiến người hâm mộ Coritiba nhớ lại thương vụ tưởng như thất bại nhưng cuối cùng vẫn mang về hàng triệu euro cho CLB.

Cunha toả sáng với cú đúp vào lưới Haiti ở bảng C World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Cú đúp vào lưới Haiti không chỉ giúp Matheus Cunha trở thành người hùng của Brazil mà còn khiến một câu chuyện cũ tại Coritiba được nhắc lại. 9 năm sau ngày rời đội bóng quê nhà, tiền đạo của Manchester United vẫn tiếp tục mang tiền về cho CLB đã đào tạo anh.

Năm 2017, Coritiba bán Cunha cho CLB Sion của Thuỵ Sĩ với giá chỉ 700.000 real, tương đương khoảng 110.000 euro theo tỷ giá hiện nay. Đội bóng Thụy Sĩ có được 85% lợi ích kinh tế từ của cầu thủ khi đó mới 18 tuổi. Thương vụ này sau đó bị xem là một trong những quyết định thiếu sáng suốt nhất của đội bóng bang Parana, nhất là khi Cunha nhanh chóng chuyển sang RB Leipzig rồi từng bước khẳng định tên tuổi tại châu Âu.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Nhờ các điều khoản được cài vào hợp đồng chuyển nhượng, Coritiba tiếp tục thu về thêm 1,5 triệu euro khi Cunha phát triển sự nghiệp ở châu Âu. Tổng số tiền đội bóng Brazil nhận được từ thương vụ này đã vượt xa khoản phí ban đầu Coritiba được nhận.

Điều trớ trêu là số tiền Coritiba thu được từ việc bán Cunha từng được góp vào để chiêu mộ tiền vệ Matheus Galdezani từ Mirassol. Thương vụ này tiêu tốn khoảng 3,5 triệu real, tương đương hơn 550.000 euro. Nhưng trong khi Cunha vươn mình thành tuyển thủ quốc gia và ngôi sao Premier League, Galdezani chỉ ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo trước khi rời CLB hồi năm 2021.

Ở tuổi 27, Cunha đang trải qua một trong những giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp. Hai bàn vào lưới Haiti giúp anh trở thành niềm hy vọng mới trên hàng công Brazil giữa bối cảnh Neymar chưa thể thi đấu.

Brazil tìm thấy mảnh ghép còn thiếu nơi Cunha Từ khả năng ghi bàn, kết nối lối chơi đến pressing, Matheus Cunha mang đến hình ảnh trung phong hiện đại mà Brazil đã thiếu trong những kỳ World Cup gần đây.