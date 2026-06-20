Rashford bước vào cuộc chiến ngầm với Gordon ở World Cup

Bàn thắng vào lưới Croatia không chỉ giúp Marcus Rashford ghi điểm với Thomas Tuchel, mà còn mở ra một "cuộc chiến ngầm" với Anthony Gordon về giấc mơ Barcelona.

World Cup 2026 mới chỉ đi qua lượt trận đầu tiên bảng L World Cup 2026, nhưng Marcus Rashford đã có lý do để biến giải đấu này thành cuộc chiến cá nhân.

Rashford tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: Reuters.

Vài ngày trước khi tuyển Anh hội quân, Anthony Gordon hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 63 triệu bảng tới Barcelona. Trong khi đó, Rashford chứng kiến cánh cửa Camp Nou dần khép lại khi điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng không được kích hoạt. Một người được chọn, một người bị bỏ lại.

Barcelona chọn Gordon, nhưng Rashford chưa đầu hàng

Đó là lý do màn trình diễn trước Croatia hôm 18/6 mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một bàn thắng. Gordon đá chính bên hành lang trái nhưng gần như không tạo được khác biệt trong 72 phút có mặt trên sân. Rashford vào thay và chỉ mất chưa đầy 20 phút để ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Anh.

Sự đối lập ấy khiến Thomas Tuchel phải dùng một từ khá đặc biệt khi nói về hai học trò. Nhà cầm quân người Đức gọi Gordon là "kẻ thù" của Rashford trong cuộc cạnh tranh vị trí.

Gordon được chọn đá chính nhưng không thể hiện được nhiều trước Croatia. Ảnh: Reuters.

Ở một đội tuyển giàu ngôi sao như Anh, sự cạnh tranh vốn là điều bình thường. Tuy nhiên, câu chuyện giữa Rashford và Gordon mang màu sắc khác. Họ không chỉ tranh suất đá chính ở World Cup mà còn đang vô tình trở thành biểu tượng cho hai hướng lựa chọn của Barcelona.

Gordon là bản hợp đồng mà đội bóng xứ Catalonia quyết tâm theo đuổi. Rashford lại là cái tên từng được cân nhắc nhưng cuối cùng bị gạt khỏi kế hoạch. Chính vì thế, mỗi lần hai cầu thủ này xuất hiện trên sân, so sánh là điều không thể tránh khỏi.

HLV Tuchel chưa bao giờ che giấu sự yêu thích dành cho Rashford. Kể từ ngày tiếp quản tuyển Anh, ông liên tục nhấn mạnh niềm tin vào tiền đạo của Manchester United. Tuy nhiên, niềm tin ấy luôn đi kèm yêu cầu khắt khe về hiệu quả. Tuchel nhiều lần khẳng định Rashford cần cải thiện những thống kê nếu muốn trở thành nhân tố chủ chốt.

Đây là cơ hội để Rashford chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng có chỗ đứng tại Barca. Ảnh: Reuters.

Tuchel tạo áp lực, nhưng cũng trao cơ hội

Bàn thắng vào lưới Croatia phần nào giúp anh đáp lại kỳ vọng đó. Đây là pha lập công không đến từ chấm phạt đền đầu tiên của Rashford cho tuyển Anh sau gần ba năm. Nó cũng đưa anh lên nhóm cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho "Tam sư" tại World Cup.

Quan trọng hơn, Rashford đang tạo áp lực thực sự lên Gordon. Trước Ghana ở lượt trận tiếp theo, Tuchel sẽ phải đối mặt với câu hỏi khó: Tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ vừa gia nhập Barcelona hay trao cơ hội cho người vừa thay đổi cục diện trận đấu từ ghế dự bị?

Đó là nghịch lý thú vị. Gordon đã ổn định tương lai cấp CLB, còn Rashford vẫn chưa biết mình sẽ khoác áo đội bóng nào mùa tới. Nhưng ở tuyển Anh lúc này, chính Rashford mới là người nắm lợi thế về mặt chuyên môn.

World Cup thường là nơi những câu chuyện chuyển nhượng được định hình lại. Một tháng trước, Gordon được xem là người chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đua tới Barcelona. Sau 90 phút trước Croatia, mọi thứ không còn rõ ràng như thế. Và dấu hiệu đầu tiên là khi trang mạng xã hội X của Barca đăng bài chúc mừng chiến thắng có sự góp mặt của cả Gordon và Rashford. Dù rằng trước đó, Rashford đã xoá phần thông tin Barcelona trên trang Instagram cá nhân của mình.

Nếu tiếp tục tỏa sáng, Rashford không chỉ giành lại suất đá chính ở tuyển Anh. Anh còn có thể buộc Barcelona phải suy nghĩ lại về quyết định chuyển nhượng trong mùa hè này.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.