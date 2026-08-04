Ngã rẽ mới mở ra với Endrick

Endrick một lần nữa đứng trước nguy cơ rời Real Madrid, khi AS Roma bất ngờ đưa tiền đạo người Brazil vào tầm ngắm.

Roma sẵn sàng đón Endrick.

Theo Fichajes, đội bóng Serie A liên hệ với Real Madrid để đề xuất một hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, nhưng nhận được câu trả lời không mấy tích cực từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Theo đề xuất của AS Roma, Endrick sẽ được trao cơ hội thi đấu thường xuyên tại Serie A, trong khi Real Madrid vẫn có thể bảo vệ khoản đầu tư dành cho tài năng 20 tuổi bằng điều khoản ưu tiên mua lại. Tuy nhiên, Real hiện xem Endrick là cầu thủ không phải để bán. Anh còn hợp đồng đến năm 2030 và từng khiến CLB phải chi gần 50 triệu euro để đưa về từ Brazil.

Dẫu vậy, cánh cửa ra đi vẫn có thể mở vào tháng 8. Endrick cần được thi đấu nhiều hơn sau khi chỉ góp mặt trong 11% số trận của Real Madrid. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh trên hàng công ngày càng khốc liệt với Kylian Mbappe cùng tân binh Carlos Espi.

Trở lại sau thời gian khoác áo Lyon theo dạng cho mượn, Endrick đã cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Anh ra sân 21 trận, ghi 8 bàn và thực hiện 8 kiến tạo, trực tiếp tham gia vào 16 bàn thắng.

Phong độ ấy giúp Endrick lấy lại sự tự tin, thậm chí anh đã lập công trong trận giao hữu với Fiorentina. Thông điệp từ chân sút Brazil rất rõ ràng, đó là anh muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí tại Bernabeu.