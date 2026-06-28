Tình huống thổi bùng tranh cãi ở trận hòa của Bồ Đào Nha

Bàn thắng bị từ chối của Colombia trong trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 diễn ra sáng 28/6 đang tạo ra nhiều tranh cãi.

Kịch tính xảy ra ở những phút bù giờ hiệp hai khi trung vệ Davinson Sanchez bật cao đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha. Các cầu thủ Colombia vỡ òa ăn mừng vì tin rằng họ giành trọn 3 điểm, nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị và VAR xác nhận quyết định này.

Theo hình ảnh do FIFA công bố, mũi chân của Sanchez được xác định ở dưới hậu vệ cuối cùng của Bồ Đào Nha vào thời điểm đồng đội thực hiện quả tạt. Tuy nhiên, góc quay trên truyền hình không thuyết phục được nhiều người, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về tính chính xác của công nghệ VAR.

VAR cho rằng Sanchez đã việt vị ở tình huống này.

Bình luận trên BBC sau trận đấu, huyền thoại Wayne Rooney thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình. Cựu tiền đạo MU nói: "Tôi không nghĩ đó là một tình huống việt vị, ngay cả khi nhìn vào những hình ảnh do FIFA cung cấp. Rõ ràng là chưa việt vị, tôi không quan tâm họ nói gì".

Hai cựu cầu thủ Lucas Leiva và Micah Richards cũng chung quan điểm với Rooney. Richards thậm chí gọi quyết định của VAR là "phi lý", trong khi nhiều cổ động viên trên mạng xã hội cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm khi từ chối bàn thắng của Sánchez.

Dù đánh rơi chiến thắng, Colombia vẫn khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng K và sẽ chạm trán Ghana ở vòng 32 đội. Trong khi đó, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Croatia.

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