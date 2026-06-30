Ronaldo nghẹn ngào tiễn đồng đội cũ rời tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo và dàn sao tuyển Bồ Đào Nha trao cái ôm cho trợ lý HLV Ricardo Carvalho sau khi cựu danh thủ buộc phải rời đại bản doanh World Cup 2026 vì cha qua đời.

Ngay trước trận gặp Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 vào ngày 3/7, bóng đá Bồ Đào Nha đón nhận tin buồn khi ông Manuel Ribeiro de Carvalho, cha của trợ lý HLV Ricardo Carvalho, qua đời ở tuổi 69.

Sau khi nhận tin dữ, Carvalho lập tức rời đại bản doanh của đội tuyển tại Florida để trở về quê nhà chịu tang. Hiện chưa rõ cựu trung vệ 48 tuổi có kịp trở lại Bắc Mỹ nếu Bồ Đào Nha tiến sâu tại giải đấu hay không.

Ronaldo ôm động viên Carvalho.

Trước buổi tập, toàn đội Bồ Đào Nha dành một phút tưởng niệm ông Manuel Ribeiro. Các cầu thủ và ban huấn luyện đứng thành vòng tròn, khoác vai nhau, cúi đầu mặc niệm trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi Cristiano Ronaldo bước đến ôm chặt Carvalho để chia sẻ nỗi mất mát. HLV Roberto Martinez cũng đến động viên người cộng sự thân thiết bằng cái vỗ vai đầy cảm thông trước khi Carvalho rời đội.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đăng tải những hình ảnh xúc động lên mạng xã hội kèm thông điệp: "Chúng tôi luôn ở bên anh. Hãy mạnh mẽ lên, Ricardo Carvalho". Trong thông báo chính thức, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha gửi lời chia buồn sâu sắc tới Carvalho và gia đình.

Cả đội Bồ Đào Nha dành một phút mặc niệm cho cha của Carvalho.

Carvalho là một trong những trợ lý thân tín của HLV Roberto Martinez kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2023. Trước đó, ông từng làm trợ lý cho Andre Villas-Boas tại Marseille.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Carvalho là một trong những trung vệ hay nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Ông có 89 lần khoác áo tuyển quốc gia, vô địch Premier League 3 lần cùng Chelsea. Carvalho là nhân tố chủ chốt của hàng phòng ngự huyền thoại dưới thời Jose Mourinho mùa 2004/05, khi Chelsea chỉ để thủng lưới 15 bàn sau 38 vòng.

Đáng chú ý, Carvalho và Ronaldo thi đấu cùng nhau trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha suốt hơn một thập kỷ với đỉnh cao là chức vô địch EURO 2016. Trong 3 mùa khoác áo Real Madrid, Carvalho cũng cùng Ronaldo vô địch La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc ấm áp của Ronaldo Sau trận gặp Colombia ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 sáng 28/6, Cristiano Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình tại Miami.