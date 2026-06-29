Ronaldo khiến Rodrygo nghẹn lòng ở World Cup

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi điểm ngoài sân cỏ khi ân cần động viên Rodrygo vượt qua thời gian khó khăn vì chấn thương.

Ronaldo động viên Rodrygo.

Sau trận hòa 0-0 giữa Bồ Đào Nha và Colombia tại World Cup 2026 hôm 28/6, siêu sao 41 tuổi có cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Rodrygo. Ronaldo chủ động tiến đến ôm tiền đạo người Brazil. Điều khiến người hâm mộ xúc động hơn cả là câu hỏi đầu tiên CR7 Ronaldo dành cho đàn em là về tình trạng chấn thương.

Ronaldo mở lời: "Cậu thấy khá hơn chưa?".

Rodrygo đáp: "Đã 6 tháng rồi. Vẫn hơi khó chịu và nhàm chán, nhưng mọi chuyện đều ổn".

Nghe vậy, thủ quân Bồ Đào Nha nhẹ nhàng động viên: "Cậu cần kiên nhẫn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Tiền đạo Brazil mỉm cười đáp lại: "Được rồi, cảm ơn anh".

Ronaldo kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời chúc: "Chúc cậu may mắn".

Dù chỉ kéo dài vài chục giây, màn đối thoại chân thành ấy cho thấy một hình ảnh rất khác của Ronaldo. Anh xuất hiện như một người đàn anh giàu kinh nghiệm, sẵn sàng truyền động lực cho thế hệ kế cận đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Rodrygo không thể góp mặt tại World Cup 2026 sau khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi đầu năm. Quá trình hồi phục kéo dài khiến chân sút người Brazil nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu đến cuối năm, tạo ra khoảng trống đáng kể trên hàng công Selecao.

Trong khi đó, Ronaldo sẽ cùng Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào vòng knock-out gặp Croatia vào ngày 3/7. Đây được coi là thử thách khó khăn dành cho cựu sao Real Madrid.

Highlights Colombia 0-0 Bồ Đào Nha Sáng 28/6, Colombia hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.