'Tuổi tác chỉ là con số với Ronaldo'

HLV Roberto Martinez dành lời khen cho Cristiano Ronaldo và Luka Modric trước cuộc đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 ngày 3/7.

Ronaldo được kỳ vọng lớn trước trận gặp Croatia.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Martinez nhấn mạnh: "Chúng ta đang nói về những cầu thủ vượt trên mọi lời phán xét. Họ là những biểu tượng của bóng đá thế giới. Chính sự nghiệp kéo dài suốt nhiều năm khiến họ trở nên đặc biệt. Modric vẫn thi đấu đỉnh cao ngoài 40 tuổi và điều tương tự cũng đúng với Ronaldo".

Ở World Cup 2026, Ronaldo bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, còn Modric góp mặt lần thứ 5. Cả hai đều bước sang tuổi 40 nhưng vẫn giữ vai trò thủ lĩnh và là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển quốc gia.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định: "Tuổi tác chỉ là con số. Điều quan trọng là những gì họ cống hiến trên sân và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Modric là tấm gương cho hàng triệu vận động viên và các thế hệ cầu thủ trẻ, Ronaldo cũng vậy".

Ronaldo và Modric từng có 6 mùa giải sát cánh trong màu áo Real Madrid từ năm 2012 đến 2018. Bộ đôi này cùng nhau chinh phục hàng loạt danh hiệu, nổi bật là 4 chức vô địch Champions League và 1 danh hiệu La Liga.

Nhận định về trận đấu, HLV Martinez cho rằng đây sẽ là màn đấu trí căng thẳng khi cả Bồ Đào Nha lẫn Croatia đều ưa thích kiểm soát bóng và triển khai lối chơi kỹ thuật. "Chúng tôi từng gặp Croatia tại Nations League nên không còn nhiều bí mật giữa hai đội", ông thừa nhận.

Gặp Croatia là thời cơ để Ronaldo chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi ở các vòng knock-out World Cup. Anh chưa ghi bàn trong 5 kỳ cúp thế giới trước đó. Tại World Cup 2026, CR7 mới có 2 pha lập công ở vòng bảng.

Khoảnh khắc ấm áp của Ronaldo Sau trận gặp Colombia ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 sáng 28/6, Cristiano Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình tại Miami.