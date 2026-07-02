Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

'Tuổi tác chỉ là con số với Ronaldo'

  • Thứ năm, 2/7/2026 12:12 (GMT+7)
  • 50 phút trước

HLV Roberto Martinez dành lời khen cho Cristiano Ronaldo và Luka Modric trước cuộc đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 ngày 3/7.

Ronaldo được kỳ vọng lớn trước trận gặp Croatia.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Martinez nhấn mạnh: "Chúng ta đang nói về những cầu thủ vượt trên mọi lời phán xét. Họ là những biểu tượng của bóng đá thế giới. Chính sự nghiệp kéo dài suốt nhiều năm khiến họ trở nên đặc biệt. Modric vẫn thi đấu đỉnh cao ngoài 40 tuổi và điều tương tự cũng đúng với Ronaldo".

Ở World Cup 2026, Ronaldo bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, còn Modric góp mặt lần thứ 5. Cả hai đều bước sang tuổi 40 nhưng vẫn giữ vai trò thủ lĩnh và là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển quốc gia.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định: "Tuổi tác chỉ là con số. Điều quan trọng là những gì họ cống hiến trên sân và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Modric là tấm gương cho hàng triệu vận động viên và các thế hệ cầu thủ trẻ, Ronaldo cũng vậy".

Ronaldo và Modric từng có 6 mùa giải sát cánh trong màu áo Real Madrid từ năm 2012 đến 2018. Bộ đôi này cùng nhau chinh phục hàng loạt danh hiệu, nổi bật là 4 chức vô địch Champions League và 1 danh hiệu La Liga.

Nhận định về trận đấu, HLV Martinez cho rằng đây sẽ là màn đấu trí căng thẳng khi cả Bồ Đào Nha lẫn Croatia đều ưa thích kiểm soát bóng và triển khai lối chơi kỹ thuật. "Chúng tôi từng gặp Croatia tại Nations League nên không còn nhiều bí mật giữa hai đội", ông thừa nhận.

Gặp Croatia là thời cơ để Ronaldo chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi ở các vòng knock-out World Cup. Anh chưa ghi bàn trong 5 kỳ cúp thế giới trước đó. Tại World Cup 2026, CR7 mới có 2 pha lập công ở vòng bảng.

Khoảnh khắc ấm áp của Ronaldo Sau trận gặp Colombia ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 sáng 28/6, Cristiano Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình tại Miami.

Ronaldo là biểu tượng, không phải ngoại lệ mãi mãi

Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của Bồ Đào Nha, nhưng cách Roberto Martinez sử dụng anh đang đặt đội tuyển vào một cuộc tranh luận khó tránh.

18 giờ trước

Ronaldo nghẹn ngào tiễn đồng đội cũ rời tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo và dàn sao tuyển Bồ Đào Nha trao cái ôm cho trợ lý HLV Ricardo Carvalho sau khi cựu danh thủ buộc phải rời đại bản doanh World Cup 2026 vì cha qua đời.

46:2744 hôm qua

Hãy gọi Mbappe là 'Mr. World Cup'

Mỗi kỳ World Cup trôi qua, Kylian Mbappe lại tiến gần hơn đến vị thế huyền thoại. Anh từng bước biến giải đấu lớn nhất hành tinh thành sân khấu của riêng mình.

29:1729 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Luka Modric Ronaldo

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Modric van bay, Ronaldo phai tu cuu minh hinh anh

Modric vẫn bay, Ronaldo phải tự cứu mình

46 phút trước 12:16 2/7/2026

0

Tám năm sau cuộc đua Quả bóng vàng 2018, Cristiano Ronaldo và Luka Modric gặp lại nhau ở World Cup trong hai trạng thái đối lập của thời gian.

Nguoi hung Morocco doi doi khi gia nhap Bayern hinh anh

Người hùng Morocco đổi đời khi gia nhập Bayern

48 phút trước 12:13 2/7/2026

0

Ngôi sao người Morocco Ismael Saibari đổi đời sau khi rời PSV Eindhoven để đầu quân cho Bayern Munich với bản hợp đồng đến năm 2031 và mức lương tăng gấp 10 lần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý