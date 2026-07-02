Ronaldo gửi thông điệp đặc biệt trước đại chiến Croatia

Cristiano Ronaldo kêu gọi người hâm mộ Bồ Đào Nha biến Toronto thành sân nhà trước trận đấu sống còn với Croatia tại vòng knock-out World Cup 2026.

Ronaldo kêu gọi người hâm mộ Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Chỉ một ngày trước màn so tài quyết định với Croatia vào sáng 3/7, Cristiano Ronaldo lên tiếng kêu gọi người hâm mộ Bồ Đào Nha tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội.

Trên trang cá nhân vào sáng 2/7, siêu sao 41 tuổi đăng tải loạt ảnh ghi lại bầu không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên tại sân vận động cũng như trên đường phố Canada.

Đi kèm những bức ảnh, CR7 chỉ viết ngắn gọn: "Hãy khiến chúng tôi cảm thấy như đang được chơi trên sân nhà". Thông điệp nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, trong bối cảnh Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào trận đấu loại trực tiếp đầu tiên tại World Cup 2026.

Đây không phải lần đầu Ronaldo truyền động lực cho các cổ động viên trước trận đấu quan trọng. Hai ngày trước, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cũng đăng một bức ảnh trong buổi tập kèm dòng trạng thái: "Toronto, chúng tôi đã sẵn sàng!".

Bài đăng của Ronaldo ngay lập tức thu hút hàng triệu tương tác từ người hâm mộ.

World Cup 2026 của Ronaldo đến lúc này diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh bị chỉ trích sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt mở màn, nhưng lập tức đáp trả bằng cú đúp trong chiến thắng đậm 5-0 trước Uzbekistan.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Ronaldo chơi mờ nhạt trong trận hòa 0-0 với Colombia. Màn trình diễn đó khiến anh tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận, dù Bồ Đào Nha vẫn giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng K.

Trước những ý kiến trái chiều, HLV Roberto Martínez đã công khai bảo vệ cậu học trò trong buổi họp báo hôm 1/7. Giờ đây, Ronaldo cùng đồng đội sẽ hướng toàn bộ sự tập trung vào cuộc chạm trán Croatia, nơi họ kỳ vọng sự cổ vũ của hàng trăm nghìn CĐV Bồ Đào Nha sẽ tạo thêm lợi thế trong hành trình chinh phục World Cup 2026.

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