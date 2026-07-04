Trận Mexico - Anh giữ nguyên giờ thi đấu

FIFA không thay đổi giờ khai cuộc trận Mexico gặp Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026, bất chấp lo ngại thời tiết tại Mexico City.

Mexico và Anh sẽ gặp nhau ở vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân Azteca.

Theo ESPN, trận đấu giữa Mexico và Anh vẫn diễn ra lúc 7h ngày 6/7 trên sân Azteca (Mexico). Quyết định được đưa ra sau các cuộc trao đổi kéo dài giữa FIFA, Liên đoàn Bóng đá Mexico và Liên đoàn Bóng đá Anh trong ngày 3/7.

Trước đó, chính phủ Mexico đề xuất đẩy trận đấu lên buổi trưa do lo ngại thời tiết xấu tại thủ đô vào buổi tối. FIFA cũng muốn tránh lặp lại sự cố ở trận Mexico gặp Ecuador tại vòng 32 đội, khi giờ bóng lăn bị lùi một tiếng vì giông bão.

Tuy nhiên, đề xuất đổi giờ không nhận được sự đồng thuận. Liên đoàn Bóng đá Mexico và FA đều phản đối, khiến FIFA quyết định giữ lịch ban đầu.

HLV Javier Aguirre không hài lòng với khả năng trận đấu bị thay đổi giờ. Ông cho rằng việc xáo trộn lịch thi đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuẩn bị của Mexico. “Đó là một cú đấm vào bụng. Chúng tôi phải thay đổi mọi thứ. Không phải toàn bộ công việc đổ sông đổ bể, nhưng cũng gần như vậy”, HLV Aguirre nói với Radio Formula.

Việc đổi giờ cũng có thể gây bất lợi cho Anh. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel dự kiến đến Mexico City muộn ngày 3/7 và chỉ có buổi tập vào ngày 4/7 tại sân của UNAM Pumas. Nếu trận đấu bị đẩy lên sớm, “Tam sư” sẽ có ít thời gian hơn để làm quen với điều kiện thi đấu.

Sân Azteca nằm ở độ cao hơn 2.225 mét so với mực nước biển. Đây được xem là lợi thế đáng kể cho Mexico, trong khi Anh không có đủ thời gian thích nghi. HLV Tuchel thừa nhận đội bóng của ông gần như không thể làm quen với độ cao chỉ trong 3 ngày giữa trận thắng Congo và cuộc đối đầu Mexico.