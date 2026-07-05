Món quà triệu USD thành rắc rối của Mexico

Tuyển Mexico buộc phải hoàn trả loạt đồng hồ đắt tiền do một nhà sáng tạo nội dung Mỹ tặng để tránh nguy cơ vi phạm quy định đạo đức của FIFA.

Cầu thủ Mexico khoe chiếc đồng hồ được tặng. Ảnh: Instagram Steve WillDoIt.

Hôm 1/7, niềm vui sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026 nhanh chóng trở thành rắc rối ngoài sân cỏ với tuyển Mexico. Toàn bộ số đồng hồ Rolex được một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Mỹ trao tặng đã phải trả lại chỉ vài giờ sau khi nhận.

Người đứng sau món quà là Steve WillDoIt, nhân vật sở hữu gần 4 triệu người theo dõi trên một nền tảng mạng xã hội. Trước trận đấu, Steve đặt ra thử thách rằng nếu Mexico đánh bại Ecuador, anh sẽ tặng các cầu thủ và ban huấn luyện những chiếc Rolex trị giá từ 30.000 đến 70.000 USD mỗi chiếc. Tổng giá trị phần quà ước tính vượt mốc 1 triệu USD .

Ngay sau trận thắng của Mexico, Steve mang một vali đầy đồng hồ đến Trung tâm Huấn luyện Hiệu suất cao (CAR) ở Mexico City. Các tuyển thủ hào hứng lựa chọn món quà yêu thích, còn hình ảnh buổi trao tặng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Các cầu thủ Mexico vui vẻ chụp ảnh sau khi nhận đồng hộ. Ảnh: Instagram Steve WillDoIt.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, Liên đoàn Bóng đá Mexico ra thông báo xác nhận toàn đội thống nhất hoàn trả toàn bộ số đồng hồ cho Steve WillDoIt. Theo liên đoàn, quyết định này được đưa ra trên tinh thần đồng thuận giữa các cầu thủ và người tặng.

Bên cạnh những chỉ trích về việc một nhân vật bên ngoài dễ dàng tiếp cận khu vực tập luyện của đội tuyển, nguyên nhân quan trọng hơn nằm ở quy định của FIFA.

Điều 20 trong Bộ quy tắc đạo đức của cơ quan quản lý bóng đá thế giới cấm cầu thủ, trọng tài và quan chức nhận quà tặng hoặc lợi ích ngoài các kênh được cho phép. Vi phạm có thể dẫn đến án phạt tài chính hoặc các hình thức kỷ luật thể thao.

Sau khi giải quyết ổn thỏa sự việc, Mexico sẽ tập trung cho trận đấu quan trọng với Anh tại sân Azteca vào ngày 6/7. Đội thắng sẽ giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 và chạm trán đội thắng trong cặp Brazil - Na Uy.

Highlights Mexico 2-0 Ecuador Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.