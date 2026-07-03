Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Quyết định lạ lùng của Tuchel trước Mexico

  • Thứ sáu, 3/7/2026 06:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huấn luyện viên Thomas Tuchel quyết định lùi thời điểm đưa tuyển Anh sang Mexico nhằm bảo mật chiến thuật tuyệt đối, chấp nhận rủi ro về thể lực.

Quyết định ở lại Kansas City thay vì bay thẳng đến Mexico sau trận thắng 2-1 CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 của nhà cầm quân 52 tuổi đang thu hút sự chú ý của truyền thông. Theo The Mail, chiến lược gia người Đức kiên quyết giữ kín các thử nghiệm về sơ đồ chiến thuật và nhân sự cho đến phút chót, tránh mọi nguy cơ bị đối thủ do thám nếu hành quân sớm đến vùng tâm điểm.

Hiện tại, các buổi tập của "Tam sư" tại Mỹ được cảnh sát và lực lượng an ninh thắt chặt nghiêm ngặt. Ban huấn luyện tin rằng việc duy trì sự tập trung tại căn cứ cũ giúp đội bóng tránh khỏi sự nhòm ngó của truyền thông và gián điệp nước chủ nhà.

Tuy nhiên, kế hoạch này làm dấy lên lo ngại về việc các cầu thủ sẽ không đủ thời gian thích nghi với độ cao hơn 2.200 m tại sân Estadio Azteca, nơi có không khí loãng hơn nhiều so với các địa điểm thi đấu trước đó của "Tam Sư".

Bên cạnh áp lực chuyên môn, tuyển Anh còn phải đối diện với sự thù địch từ người hâm mộ Mexico. Các hội cổ động viên "El Tri" đang lên kế hoạch sử dụng loa công suất lớn, mô tô và còi xe để tạo tiếng ồn xuyên đêm quanh khách sạn của đại diện châu Âu.

Highlights Anh 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo 2-1, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Tuyển Anh không thể vô địch bằng những màn thoát chết

Tuyển Anh thắng CH Congo để đi tiếp, nhưng màn thoát hiểm ấy không xóa được sự thật khó chịu: Thomas Tuchel chưa tạo ra một đội bóng xứng tầm vô địch World Cup.

23 giờ trước

Thắng CHDC Congo, Tuchel thiết lập kỷ lục lịch sử cùng tuyển Anh

Trận thắng 2-1 CHDC Congo không chỉ đưa đội tuyển Anh vào vòng 16 đội World Cup 2026 mà còn giúp huấn luyện viên Thomas Tuchel xác lập cột mốc lịch sử.

23 giờ trước

Mainoo thành trò cười vì quyết định của Tuchel

Kobbie Mainoo trở thành chủ đề chế ảnh trên mạng xã hội sau khi tiếp tục không được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Panama.

05:36 29/6/2026

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup anh thomas tuchel world cup anh thomas tuchel

Đọc tiếp

Mbappe doi mat thu thach chua tung co hinh anh

Mbappe đối mặt thử thách chưa từng có

35 phút trước 07:07 3/7/2026

0

Hành trình chinh phục World Cup 2026 của tuyển Pháp đứng trước thử thách đặc biệt khi Kylian Mbappe cùng các đồng đội nguy cơ thi đấu trong điều kiện nắng nóng kỷ lục.

MU thay Rashford bang hien tuong World Cup hinh anh

MU thay Rashford bằng hiện tượng World Cup

35 phút trước 07:07 3/7/2026

0

Manchester United đang đàm phán mua Crysencio Summerville nhằm thay thế Marcus Rashford nếu anh rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Bieu cam cua em trai Yamal hut trieu view hinh anh

Biểu cảm của em trai Yamal hút triệu view

36 phút trước 07:06 3/7/2026

0

Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của cậu em trai 3 tuổi Keyne khiến mạng xã hội bùng nổ, còn Lamine Yamal thừa nhận: “Thằng bé như con trai tôi”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý