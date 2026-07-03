Quyết định lạ lùng của Tuchel trước Mexico

Huấn luyện viên Thomas Tuchel quyết định lùi thời điểm đưa tuyển Anh sang Mexico nhằm bảo mật chiến thuật tuyệt đối, chấp nhận rủi ro về thể lực.

Quyết định ở lại Kansas City thay vì bay thẳng đến Mexico sau trận thắng 2-1 CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 của nhà cầm quân 52 tuổi đang thu hút sự chú ý của truyền thông. Theo The Mail , chiến lược gia người Đức kiên quyết giữ kín các thử nghiệm về sơ đồ chiến thuật và nhân sự cho đến phút chót, tránh mọi nguy cơ bị đối thủ do thám nếu hành quân sớm đến vùng tâm điểm.

Hiện tại, các buổi tập của "Tam sư" tại Mỹ được cảnh sát và lực lượng an ninh thắt chặt nghiêm ngặt. Ban huấn luyện tin rằng việc duy trì sự tập trung tại căn cứ cũ giúp đội bóng tránh khỏi sự nhòm ngó của truyền thông và gián điệp nước chủ nhà.

Tuy nhiên, kế hoạch này làm dấy lên lo ngại về việc các cầu thủ sẽ không đủ thời gian thích nghi với độ cao hơn 2.200 m tại sân Estadio Azteca, nơi có không khí loãng hơn nhiều so với các địa điểm thi đấu trước đó của "Tam Sư".

Bên cạnh áp lực chuyên môn, tuyển Anh còn phải đối diện với sự thù địch từ người hâm mộ Mexico. Các hội cổ động viên "El Tri" đang lên kế hoạch sử dụng loa công suất lớn, mô tô và còi xe để tạo tiếng ồn xuyên đêm quanh khách sạn của đại diện châu Âu.

Highlights Anh 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo 2-1, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.