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Thể thao World Cup 2026

CĐV Mexico đốt pháo, đánh trống xuyên đêm quấy rối tuyển Anh

  • Chủ nhật, 5/7/2026 17:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hàng trăm CĐV Mexico mang theo trống, kèn, pháo hoa và liên tục bấm còi xe suốt đêm bên ngoài khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân.

CĐV Mexico tụ tập quấy phá tuyển Anh.

Sau khi thắng CHDC Congo để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 gặp chủ nhà Mexico vào ngày 6/7, địa điểm đóng quân của "Tam sư" tại khách sạn JW Marriott ở khu Santa Fe bị rò rỉ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, tạo điều kiện để người hâm mộ Mexico kéo đến quấy rối.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, CĐV chủ nhà mang theo trống, kèn, loa phóng thanh, thậm chí cả một ban nhạc để tạo ra tiếng ồn suốt đêm. Nhiều người còn đốt pháo hoa và liên tục bấm còi ô tô với mục đích khiến các tuyển thủ Anh không thể nghỉ ngơi trước trận đấu.

Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải sự ngăn chặn quyết liệt của lực lượng an ninh. Cảnh sát có vũ trang được triển khai dày đặc, thiết lập nhiều lớp bảo vệ xung quanh khách sạn.

Các tuyến đường dẫn vào khu vực đều bị phong tỏa, trong khi cảnh sát chống bạo động cùng xe chuyên dụng tạo thành "vòng thép" nhằm ngăn người hâm mộ tiếp cận nơi đóng quân của tuyển Anh.

Không thể áp sát khách sạn, nhóm CĐV Mexico buộc phải tập trung trên một cây cầu gần đó và tiếp tục tạo ra bầu không khí náo nhiệt bằng trống, kèn, pháo hoa và tiếng còi xe kéo dài đến rạng sáng.

Dù vậy, đội ngũ an ninh của tuyển Anh khẳng định những nỗ lực gây mất ngủ từ CĐV Mexico gần như không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của toàn đội.

Đây không phải lần đầu người hâm mộ Mexico sử dụng chiêu thức này tại World Cup 2026. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Ecuador gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau khi các cầu thủ của họ bị CĐV Mexico quấy rối xuyên đêm trước trận đấu ở vòng 32 đội.

Highlights Anh 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo 2-1, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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