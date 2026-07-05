Thực hư chuyện cả đội Anh dùng Viagra trước trận gặp Mexico

HLV Thomas Tuchel lên tiếng về thông tin tuyển Anh sử dụng Viagra để thích nghi với độ cao tại Mexico trong cuộc đối đầu của hai đội ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Tuchel bật cười về câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc đối đầu với Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 vào sáng 6/7, HLV Thomas Tuchel phải đối mặt với một câu hỏi bất ngờ trong buổi họp báo. Một phóng viên đề cập đến thông tin cho rằng tuyển Anh có thể sử dụng Viagra nhằm giảm tác động của điều kiện thi đấu ở độ cao hơn 2.000 mét tại Mexico City.

Nhà cầm quân người Đức lập tức bác bỏ tin đồn: "Thông tin đó không đúng, không phải sự thật".

Câu trả lời ngắn gọn của Tuchel khiến cả phòng họp báo bật cười, đồng thời chấm dứt những đồn đoán xuất hiện trên truyền thông Anh trong những ngày qua.

Trước đó, một số tờ báo lá cải cho rằng Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) có thể cấp phép đặc biệt để các cầu thủ Anh sử dụng sildenafil citrate, hoạt chất chính trong Viagra, vốn có tác dụng giãn mạch, nhằm thích nghi tốt hơn với điều kiện không khí loãng ở Mexico City.

Dù phủ nhận tin đồn, Tuchel thừa nhận độ cao là thách thức thực sự với tuyển Anh. Ông cho biết bản thân bị đau đầu nhẹ và ngủ không ngon kể từ khi đặt chân tới Mexico. Các cầu thủ cũng cảm nhận rõ ảnh hưởng của môi trường mới ngay trong buổi tập đầu tiên.

Azteca là sân đấu gắn với những ký ức không mấy đẹp đẽ của tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Theo chiến lược gia 52 tuổi, tuyển Anh không có đủ thời gian để thích nghi hoàn toàn về mặt thể chất. Vì vậy, toàn đội đến sớm một ngày để làm quen với điều kiện thi đấu và tốc độ của trái bóng trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Tuchel dự báo đội bóng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn trong khoảng 20-30 phút đầu nhưng tin các học trò đủ khả năng vượt qua.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Tuchel cũng được hỏi về việc tuyển Anh trở lại sân Azteca, nơi gắn với thất bại trước Argentina và bàn thắng "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của Diego Maradona tại World Cup 1986.

HLV người Đức khẳng định ký ức ấy vẫn là nỗi đau với bóng đá Anh, nhưng không phải động lực cho trận đấu lần này.

Theo ông, đối thủ hiện tại là Mexico chứ không phải Argentina, và toàn đội chỉ tập trung vào mục tiêu giành vé vào tứ kết. Nếu đánh bại đội chủ nhà, tuyển Anh nhiều khả năng sẽ chạm trán Brazil, với điều kiện đại diện Nam Mỹ vượt qua Na Uy.

Highlights Anh 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo 2-1, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.