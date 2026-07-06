Hình ảnh đau đớn của những ngôi sao Brazil

Những giọt nước mắt và sự bàng hoàng của Guimaraes cùng Magalhaes bao trùm bầu không khí sau khi Brazil chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 vào sáng 6/7. "Selecao" để thua Na Uy với tỷ số 1-2 ở vòng 16 đội.
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình ghi lại cảnh Guimaraes ôm đầu nức nở, trong khi Magalhaes ngồi bất động với vẻ mặt không tin nổi vào kết cục trận đấu. Cả hai ngôi sao đang thi đấu tại Premier League đều rơi vào trạng thái sốc tâm lý cực độ khi hành trình của "Selecao" kết thúc sớm hơn dự kiến.
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Bruno Guimaraes đá hỏng penalty ở trận đấu với Na Uy. Ảnh: Reuters.
Nguyên nhân dẫn đến thất bại bắt nguồn từ sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm của đại diện Nam Mỹ. Bước ngoặt lớn nhất xảy ra trong hiệp một khi Guimaraes thực hiện hỏng quả phạt đền, đánh mất cơ hội quý giá để đưa Brazil vượt lên. Sự tiếc nuối này càng nhân lên gấp bội khi tiền đạo Erling Haaland phía Na Uy tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp đẳng cấp, trực tiếp tiễn đoàn quân của Carlo Ancelotti về nước.
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