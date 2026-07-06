Hình ảnh đau đớn của những ngôi sao Brazil

Hình ảnh Bruno Guimaraes và Gabriel Magalhaes thẫn thờ sau trận thua Na Uy trở thành biểu tượng cho nỗi đau Brazil khi sớm dừng bước tại World Cup 2026.

Guimaraes đá hỏng phạt đền trước Na Uy Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.

Những giọt nước mắt và sự bàng hoàng của Guimaraes cùng Magalhaes bao trùm bầu không khí sau khi Brazil chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 vào sáng 6/7. "Selecao" để thua Na Uy với tỷ số 1-2 ở vòng 16 đội.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình ghi lại cảnh Guimaraes ôm đầu nức nở, trong khi Magalhaes ngồi bất động với vẻ mặt không tin nổi vào kết cục trận đấu. Cả hai ngôi sao đang thi đấu tại Premier League đều rơi vào trạng thái sốc tâm lý cực độ khi hành trình của "Selecao" kết thúc sớm hơn dự kiến.

Bruno Guimaraes đá hỏng penalty ở trận đấu với Na Uy. Ảnh: Reuters.

Nguyên nhân dẫn đến thất bại bắt nguồn từ sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm của đại diện Nam Mỹ. Bước ngoặt lớn nhất xảy ra trong hiệp một khi Guimaraes thực hiện hỏng quả phạt đền, đánh mất cơ hội quý giá để đưa Brazil vượt lên. Sự tiếc nuối này càng nhân lên gấp bội khi tiền đạo Erling Haaland phía Na Uy tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp đẳng cấp, trực tiếp tiễn đoàn quân của Carlo Ancelotti về nước.

Dù cố gắng gây áp lực trong những phút cuối và có một bàn của Neymar trên chấm phạt đền, Brazil vẫn không thể lật ngược thế cờ và phải chấp nhận thất bại lịch sử.

V ới Magalhaes, việc bị loại ở giai đoạn này là một cú sốc lớn đối với cá nhân anh và hàng phòng ngự Brazil. Trong khi đó, Guimaraes trở thành tâm điểm của sự đau đớn khi sai lầm trên chấm 11 m của anh góp phần dẫn đến thất bại chung cuộc.