Endrick vướng phải làn sóng chỉ trích sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 6/7.

Endrick hứng bão phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

Được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, Endrick nhận kỳ vọng tạo ra khác biệt cho hàng công Brazil. Phút 59, tài năng trẻ của Real Madrid nhận đường chọc khe từ Vinicius Junior trước khi đối mặt với thủ môn Orjan Nyland. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Endrick lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ngay sau pha bỏ lỡ đáng tiếc, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ cho rằng Endrick đã bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất của Brazil ở thời điểm đội bóng cần bàn thắng hơn bao giờ hết. Nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng và nhận định tiền đạo 19 tuổi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để quên khoảnh khắc đáng tiếc này.

"Endrick sẽ phải hối hận về pha dứt điểm này", một CĐV bình luận. Tài khoản khác viết: "Đó sẽ là một bài học đắt giá dành cho Endrick".

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có không ít người lên tiếng bảo vệ Endrick. Họ cho rằng cầu thủ 19 tuổi không nên phải gánh toàn bộ trách nhiệm cho thất bại của Brazil, nhất là khi đội bóng đã chơi bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu và phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Pha bỏ lỡ của Endrick chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều sau thất bại của Brazil. Chỉ một khoảnh khắc thiếu chính xác cũng đủ để thay đổi cục diện trận đấu, đồng thời khiến một tài năng trẻ phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ người hâm mộ.

Highlights Nhật Bản 1-2 Brazil Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.