Tuyển Morocco đặt cược vào một giáo viên thể dục

Giấc mơ 3 lần liên tiếp vào chung kết World Cup của Pháp đang bị “sư tử Atlas” Morocco chặn đường. Người dẫn dắt “bầy sư tử” lại vốn là một thầy giáo môn thể dục.

Ouahbi vốn là thầy giáo thể dục trường tiểu học. Ảnh: Reuters

Trong hành trình thành công của tuyển Morocco, phần lớn sự chú ý hướng về những cầu thủ sinh ra ngoài biên giới đất nước. Thế nhưng, trên băng ghế chỉ đạo cũng có một câu chuyện tương tự.

Từ lớp học thể dục đến lò đào tạo Anderlecht

Theo El Mundo, HLV Mohamed Ouahbi sinh ra tại Brussels (Bỉ) trong một gia đình gốc Morocco. Dù lớn lên giữa lòng châu Âu, ông luôn giữ sợi dây gắn kết với quê hương của cha mẹ và cuối cùng trở thành người được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Ít ai nghĩ Ouahbi sẽ bước vào hàng ngũ những HLV hàng đầu thế giới. Ông chưa từng là cầu thủ chuyên nghiệp, không sở hữu hồ sơ hào nhoáng hay những mối quan hệ trong giới bóng đá. Công việc chính của nhà cầm quân này suốt nhiều năm là giáo viên thể dục tại một trường tiểu học ở Brussels, nơi bản thân giảng dạy cho các học sinh từ 6 đến 12 tuổi.

Bước ngoặt chỉ đến vào năm 2003, khi một người bạn giới thiệu Ouahbi vào học viện đào tạo trẻ của Anderlecht. Bắt đầu với đội U10 ở tuổi 27, ông từng bước gây dựng uy tín nhờ khả năng đào tạo cầu thủ trẻ, chú trọng phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và tính kỷ luật.

Trong suốt 17 năm làm việc tại Anderlecht, Ouahbi góp phần đào tạo nhiều tài năng sau này trở thành trụ cột của bóng đá Bỉ như Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jeremy Doku hay Dodi Lukebakio. Một học trò khác của ông cũng từng theo đuổi bóng đá trước khi chuyển hẳn sang xe đạp và trở thành nhà vô địch thế giới, đó là Remco Evenepoel.

Nhờ quá trình làm việc bền bỉ, Ouahbi dần được thăng tiến qua nhiều cấp độ đào tạo và sau cùng trở thành trợ lý cho đội một Anderlecht. Chính tại đây, ông tạo dựng mạng lưới quan hệ quốc tế, trước khi theo HLV Yannick Ferreira sang làm việc tại CLB Al-Fateh của Saudi Arabia năm 2021.

Kinh nghiệm đào tạo trẻ cùng hiểu biết sâu sắc về cộng đồng người Morocco tại châu Âu giúp Ouahbi lọt vào tầm ngắm của Liên đoàn Bóng đá Morocco. Năm 2022, ông được mời dẫn dắt đội U20, dù khi ấy gần như vô danh tại chính quê hương của cha mẹ mình.

Niềm tin của Chủ tịch LĐBĐ Morocco Fouzi Lekjaa nhanh chóng được đền đáp. Dưới sự dẫn dắt của Ouahbi, Morocco giành chức vô địch World Cup U20 sau hành trình ấn tượng, trong đó có chiến thắng trước Pháp rồi đánh bại Argentina ở trận chung kết.

Ouahbi biến tuyển Morocco thành bầy sư tử. Ảnh: Reuters

Mảnh ghép hoàn hảo cho chiến lược của Morocco

Thành công ấy biến cái tên Ouahbi trở thành ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Sau khi Walid Regragui chia tay đội bóng, LĐBĐ Morocco quyết định trao cơ hội cho chiến lược gia sinh năm 1976, bất chấp việc ông chưa từng dẫn dắt một đội bóng lớn ở cấp độ đỉnh cao.

Đến World Cup năm nay, lựa chọn đó cho thấy sự đúng đắn. Morocco sở hữu một trong những đội hình trẻ nhất giải đấu với độ tuổi trung bình khoảng 26,4. Nhiều cầu thủ từng trưởng thành dưới thời Ouahbi ở đội U20 nên nhanh chóng thích nghi với triết lý bóng đá của ông.

Quan trọng hơn, bản thân Ouahbi cũng là người thấu hiểu tâm lý của các cầu thủ mang hai quốc tịch. Sinh ra và lớn lên tại châu Âu nhưng mang trong mình dòng máu Morocco, ông hiểu những giằng xé khi phải lựa chọn màu áo để cống hiến. Chính sự đồng cảm ấy giúp ông xây dựng được tập thể đoàn kết gồm nhiều cầu thủ kiều bào đến từ Bỉ, Pháp, Hà Lan hay Tây Ban Nha.

Dưới thời Ouahbi, Morocco theo đuổi lối chơi giàu năng lượng, giàu sức trẻ nhưng vẫn duy trì tính tổ chức và kỷ luật trong phòng ngự. Đó cũng là hình ảnh phản chiếu chiến lược dài hạn của bóng đá Morocco: đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng mạng lưới tuyển trạch khắp châu Âu và chủ động kết nối với cộng đồng người Morocco ở nước ngoài.

Với Ouahbi, mục tiêu không chỉ là tiến sâu ở một kỳ World Cup. Ông nhiều lần khẳng định Morocco phải thay đổi tư duy để hướng đến chức vô địch thế giới. Theo ông, đất nước Bắc Phi đã bước vào một kỷ nguyên mới, nơi đội tuyển không còn hài lòng với vai trò "ngựa ô" mà phải đủ tự tin cạnh tranh với những cường quốc bóng đá.

Hành trình từ một giáo viên thể dục bình dị ở Brussels đến HLV trưởng đội tuyển Morocco là minh chứng rằng thành công không nhất thiết bắt đầu từ ánh đèn sân khấu. Đôi khi, những giấc mơ lớn nhất lại được nuôi dưỡng từ lớp học, sân bóng thiếu niên và niềm tin bền bỉ vào giá trị của giáo dục, đào tạo trẻ và bản sắc dân tộc.