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Thể thao World Cup 2026

Morocco mất trụ cột ở trận gặp Pháp

  • Thứ năm, 9/7/2026 08:25 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Hy vọng đi tiếp của Morocco vừa nhận đòn giáng mạnh khi Ismael Saibari chắc chắn vắng mặt trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp tuyển Pháp do chấn thương gân kheo.

Ismael Saibari không thể ra sân ở trận đấu với tuyển Pháp.

HLV Mohamed Ouahbi xác nhận Morocco không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Saibari trong trận tứ kết World Cup 2026 với đội tuyển Pháp vào sáng 10/7. Tân binh của Bayern Munich dính chấn thương gân kheo và phải rời sân từ phút 22 trong trận thắng Canada 3-0 ở vòng 16 đội.

Kết quả chụp MRI tại Boston cho thấy tổn thất này không khiến Saibari phải chia tay giải đấu, nhưng cuộc đối đầu với tuyển Pháp diễn ra quá sớm để anh kịp bình phục. HLV Ouahbi khẳng định: "Mọi cầu thủ khác đều sẵn sàng, ngoại trừ Saibari. Chúng tôi sẽ chỉ lựa chọn những người đạt 100% thể trạng để ra sân".

Đây là mất mát không thể bù đắp đối với đại diện Bắc Phi, bởi Saibari đang là cầu thủ gây ấn tượng nhất của đội từ đầu giải. Chân sút 25 tuổi liên tục tỏa sáng với các bàn thắng vào lưới Brazil, Scotland, Haiti ở vòng bảng và thực hiện thành công lượt sút quyết định ở loạt luân lưu để loại Hà Lan tại vòng 32 đội.

Với thương vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu euro tới Bayern Munich hồi tháng 7, anh hiện là cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử bóng đá Morocco. Nhiều khả năng Soufiane Rahimi được tin dùng để thay thế Saibari dẫn dắt hàng công.

Dù thiếu vắng quân bài quan trọng nhất, HLV Ouahbi vẫn kỳ vọng vào sức mạnh tập thể và chiều sâu đội hình để tạo nên bất ngờ trước ứng cử viên vô địch Pháp.

Highlights Canada 0-3 Morocco Rạng sáng 5/7, Morocco vượt qua Canada với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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