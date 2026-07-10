Nasri bị tạm giữ gây rúng động bóng đá Pháp

Cựu tuyển thủ Pháp Samir Nasri vừa bị tạm giữ 10 giờ để phục vụ cuộc điều tra nghi án rửa tiền có tổ chức liên quan đến một mạng lưới buôn ma túy.

Nasri liên tục dính tới vấn đề pháp lý sau khi giải nghệ. Ảnh: Instagram.

Theo Le Parisien, cựu tiền vệ Arsenal, Marseille và đội tuyển Pháp bị tạm giữ khoảng 10 giờ trong ngày 9/7 để phục vụ quá trình điều tra một vụ án liên quan đến nhập khẩu ma túy, tổ chức tội phạm và rửa tiền có tổ chức.

Hiện là bình luận viên của Canal+, Nasri bị thẩm vấn tại trụ sở Đội Điều tra và Nghiên cứu Tài chính (BRIF) thuộc Cảnh sát Tư pháp Paris. Vụ án tập trung vào mạng lưới bị cáo buộc do Karim Berrebouh, một trùm ma túy ở Marseille đang thụ án từ năm 2021, cùng Olivier Sabbah, nhân vật được cho là mắt xích quan trọng trong hệ thống rửa tiền, điều hành.

Theo nguồn tin, Nasri không bị điều tra với tư cách nghi phạm buôn bán ma túy mà liên quan đến nhánh điều tra về hành vi rửa tiền có tổ chức. Cựu tuyển thủ sinh năm 1987 từng là quản lý, đồng thời trở thành cổ đông của hộp đêm XS tại Ivry-sur-Seine vào khoảng năm 2016. Đây được cho là đầu mối khiến anh bị đưa vào diện điều tra.

Đây cũng không phải lần đầu Nasri làm việc với cơ quan chức năng. Trước đó, cuối tháng 6, anh từng bị tạm giữ tại Marseille. Tuy nhiên, sau đợt thẩm vấn mới nhất, lệnh tạm giữ được hủy bỏ và chưa có quyết định truy tố nào được đưa ra. Dù vậy, khả năng Nasri bị triệu tập trở lại để xem xét khởi tố vẫn chưa bị loại trừ.

Ngoài cuộc điều tra hình sự, cựu ngôi sao tuyển Pháp còn vướng nghi vấn về nghĩa vụ thuế. Dù đăng ký cư trú thuế tại Dubai, nơi gần như không đánh thuế thu nhập, Nasri bị cơ quan thuế Pháp nghi ngờ thực tế sinh sống tại Paris.

Theo điều tra của Les Échos, hơn 200 đơn đặt đồ ăn qua ứng dụng Deliveroo được cho là bằng chứng khiến anh rơi vào tầm ngắm của nhà chức trách.

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