Pháp không quá hay, nhưng Morocco thua vì điều này

Morocco chơi kỷ luật nhưng thiếu sắc bén ở thời điểm quyết định, qua đó gục ngã trước tuyển Pháp giàu bản lĩnh hơn với tỷ số 0-2.

HLV Philippe Troussier cho rằng Morocco duy trì được sự kỷ luật nhưng thiếu sự khác biệt để tạo nên bất ngờ trước tuyển Pháp.

Đến trước trận tứ kết World Cup 2026, Morocco được xem là một trong những hiện tượng lớn nhất của giải đấu. Đại diện châu Phi không chỉ sở hữu hàng thủ chắc chắn mà còn tạo cảm giác đủ sức thách thức bất kỳ đối thủ nào, kể cả đương kim á quân thế giới.

Thế nhưng, khi bước vào cuộc đối đầu với tuyển Pháp rạng sáng 10/7, đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi không thể tái hiện hình ảnh từng khiến Hà Lan hay Tây Ban Nha gặp vô vàn khó khăn.

Pháp mở tỷ số 1-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cựu HLV Morocco, Philippe Troussier cho rằng thất bại của Morocco không đến từ sự chênh lệch quá lớn về lối chơi, mà nằm ở khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.

Morocco chơi đúng với bản sắc nhưng thiếu sự táo bạo

Theo HLV Troussier, đây là trận tứ kết được chờ đợi bởi cả hai đội đều bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin rất lớn. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại không đáp ứng được kỳ vọng, đặc biệt là từ phía Morocco.

Đại diện châu Phi vẫn duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ, cự ly đội hình hợp lý và tính tổ chức cao - những yếu tố đã trở thành bản sắc của họ suốt hai kỳ World Cup gần đây.

Song, chỉ phòng ngự tốt là chưa đủ.

"Morocco vẫn giữ được sự kỷ luật và tổ chức trong suốt trận đấu, nhưng họ thiếu sự sắc bén trong tấn công, thiếu những pha đột phá và không tạo ra đủ sức ép để khiến tuyển Pháp thực sự gặp khó khăn", HLV Troussier nhận định.

Thống kê trên sân phản ánh khá rõ điều đó. Morocco cầm bóng không hề lép vế (52%) nhưng những pha lên bóng thường thiếu tốc độ ở đoạn cuối, ít tạo ra cơ hội rõ ràng và hiếm khi đặt hàng thủ Pháp vào trạng thái phải chống đỡ liên tục.

Theo HLV Philippe Troussier, tuyển Pháp không cần chơi bùng nổ nhưng vẫn biết cách định đoạt trận đấu bằng chất lượng của các cá nhân.

Ngược lại, Pháp không cần duy trì sức ép trong cả trận. Mỗi khi có cơ hội chuyển trạng thái, đội bóng áo lam đều tạo cảm giác nguy hiểm nhờ chất lượng vượt trội của các cá nhân.

Theo cựu HLV tuyển Việt Nam, đây chính là khác biệt lớn nhất giữa hai đội.

"Tôi kỳ vọng Morocco sẽ chơi tham vọng hơn và mạnh dạn hơn trong tấn công. Có lẽ sức nặng của một trận tứ kết World Cup đã ảnh hưởng đến tâm lý của họ, khiến đội bóng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng thay vì chấp nhận mạo hiểm để tìm kiếm bàn thắng", ông nói.

Việc quá coi trọng sự an toàn khiến Morocco gần như đánh mất yếu tố từng tạo nên bất ngờ ở các vòng đấu trước: sự táo bạo trong những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Khác biệt nằm ở đẳng cấp và hiệu quả

Trong suốt 90 phút, tuyển Pháp cũng không tạo ra cảm giác áp đảo. Đội bóng của Didier Deschamps kiểm soát trận đấu bằng kinh nghiệm, sự điềm tĩnh và khả năng tận dụng cơ hội.

HLV Troussier cho rằng Pháp không cần chơi thứ bóng đá bùng nổ để giành chiến thắng.

"Pháp dựa vào chất lượng của các cá nhân. Họ tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Xét tổng thể, chiến thắng của Pháp là hoàn toàn xứng đáng."

Đó cũng là đặc điểm của những đội tuyển có khả năng vô địch. Họ không nhất thiết phải chơi hay nhất ở mọi thời điểm, nhưng luôn biết cách giải quyết trận đấu khi cơ hội xuất hiện.

Trong khi Morocco vẫn phải loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, Pháp lại tỏ ra lạnh lùng ở cả hai đầu sân. Những khác biệt tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chính là ranh giới giữa một đội đủ sức tiến vào bán kết và một đội phải dừng bước.

Morocco gây nhiều kỳ vọng trước giờ bóng lăn, song không tạo đủ sức ép để khiến tuyển Pháp rơi vào thế khó.

Dù vậy, HLV Troussier không cho rằng thất bại này làm giảm giá trị của bóng đá Morocco.

Theo ông, những gì Morocco thể hiện trong vài năm qua vẫn là bước tiến rất đáng ghi nhận. Từ một đội bóng thường xuyên bị đánh giá thấp, họ đã vươn lên trở thành đối thủ khiến các nền bóng đá hàng đầu châu Âu phải dè chừng.

"Kết quả này không làm lu mờ những bước tiến vượt bậc của bóng đá Morocco trong những năm gần đây. Trận đấu chỉ cho thấy yêu cầu khắt khe ở đẳng cấp cao nhất, nơi hiệu quả trong dứt điểm và khả năng tạo ra khác biệt ở cả hai vòng cấm mới là yếu tố quyết định thắng bại."

Nhận định của HLV Troussier cũng phần nào lý giải vì sao tuyển Pháp tiếp tục góp mặt ở nhóm ứng viên vô địch. Không cần màn trình diễn quá hoa mỹ, đội bóng áo lam vẫn biết cách vượt qua những trận đấu lớn bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và chất lượng của các ngôi sao.

Với Morocco, hành trình tại World Cup 2026 khép lại bằng một thất bại đáng tiếc. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đây không phải dấu chấm hết, mà là lời nhắc rằng để chinh phục nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới, một tập thể giàu kỷ luật thôi là chưa đủ. Họ còn cần sự sắc bén, sự táo bạo và khả năng định đoạt trận đấu ở những khoảnh khắc quan trọng nhất.